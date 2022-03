Cầu nối đưa khoa học - công nghệ vào cuộc sống

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ (KHCN) Thanh Hóa (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KHCN có chức năng quản lý nhà nước về KHCN trong các lĩnh vực: thông tin KHCN; thống kê KHCN; nghiên cứu ứng dụng chuyển giao KHCN; an toàn bức xạ hạt nhân... Thông qua các hoạt động dịch vụ KHCN, Trung tâm đã dần khẳng định được vị thế là cầu nối trong việc chuyển tải các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật về áp dụng và nhân rộng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ sản xuất thành công buồng khử khuẩn toàn thân di động, góp thêm giải pháp hạn chế lây lan và phòng, chống dịch COVID-19.

Xác định được nhu cầu về thông tin KHCN, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Những năm gần đây, trung tâm đã kết hợp tốt với các viện, trường, cơ quan nghiên cứu khoa học và các địa phương để lựa chọn tiến bộ kỹ thuật, công nghệ đưa vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống; tích cực tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm KHCN, các công nghệ của các tổ chức trong tỉnh thông qua các triển lãm, techmart, kết nối cung cầu công nghệ; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiều đề tài, dự án cấp Trung ương, cấp tỉnh có ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội, như: dự án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước về KHCN... Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trung tâm đã ứng dụng các thành tựu khoa học để sản xuất thành công các sản phẩm. Ví như, trong năm 2020, Trung tâm đã sản xuất thành công buồng khử khuẩn toàn thân di động, góp thêm giải pháp hạn chế lây lan và phòng, chống dịch COVID-19. Buồng khử khuẩn do Trung tâm sản xuất hoạt động bằng hệ thống phun siêu âm 360 không gây ướt và giúp khử khuẩn toàn bộ cơ thể. Toàn bộ dung dịch khử khuẩn Anolyte đã được pha chế và kiểm định các yếu tố an toàn khi sử dụng do Bộ Y tế cung cấp. Buồng khử khuẩn hoạt động cả khi trời tối, cho phép khử khuẩn nhanh trong vòng 30 giây. Đặc biệt, buồng khử khuẩn được thiết kế thích hợp đặt ở những nơi có yếu tố nguy cơ cao như khu vực cách ly nghi có người nhiễm bệnh, bệnh viện, siêu thị, nhà ga, bến xe, sân bay, bảo tàng, công sở, trường học, các cơ quan, doanh nghiệp có đông công nhân... và có thể di chuyển ở bất cứ địa hình nào...

Trung tâm còn nghiên cứu thành công tủ diệt khuẩn bằng tia UV, và đặc biệt là máy khử khuẩn chất thải y tế tự động. Các sản phẩm của trung tâm chế tạo và sản xuất đã được ứng dụng và sử dụng tại các công sở như: UBND tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa, các trụ sở và điểm giao dịch của ngân hàng, các cơ sở y tế, khu doanh trại quân đội, trụ sở của doanh nghiệp,... mang lại những tác động tích cực và hết sức ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh việc ứng dụng thành công các thành tựu khoa học, Trung tâm đã xây dựng và phát hành tờ thông tin công nghệ chọn lọc với 4 số/năm cung cấp nhiều thông tin về công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, các tiến bộ về nông nghiệp công nghệ cao, các công nghệ mới - thiết bị mới trong nước và quốc tế đến người đọc. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao KHCN (thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KHCN)) tổ chức thành công các buổi kết nối trực tuyến, là nơi gặp gỡ trực tuyến giữa các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu KHCN nhằm kết nối cung - cầu công nghệ, tư vấn, trao đổi, ký kết hợp đồng một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, trang thông tin hỗ trợ ứng dụng chuyển giao KHCN và hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý nhà nước về KHCN cấp huyện đã cung cấp các thông tin thiết yếu trong lĩnh vực KHCN, giới thiệu phòng trưng bày ảo với các sản phẩm KHCN tiêu biểu. Trung tâm đã chủ trì tham gia và tổ chức xây dựng gian hàng trưng bày sản phẩm khoa học của tỉnh tại các hội chợ techmart trên toàn quốc được tổ chức hàng năm như: Techmart Huế, Techmart Hà Nội, Techmart Cần Thơ, Gia Lai...

Cùng với các hoạt động trên, hàng năm Trung tâm tổ chức thực hiện quan trắc, giám sát, đo đạc tại các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh. Hoạt động quan trắc, giám sát, khoanh vùng và cảnh báo phóng xạ môi trường, góp phần đảm bảo kịp thời phát hiện diễn biến bất thường về bức xạ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, việc giám sát vị trí lưu giữ nguồn, các thiết bị bức xạ định kỳ đã hỗ trợ trong việc chủ động ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân, cung cấp cơ sở dữ liệu về phóng xạ môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân. Cụ thể, Trung tâm đã ký kết và thực hiện nhiều hợp đồng với các cơ sở có nhu cầu dịch vụ về an toàn bức xạ hạt nhân trên toàn tỉnh như: Hợp đồng dịch vụ về môi trường với các đơn vị Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan, Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn, Bệnh viện Tâm thần, Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa...; hoạt động dịch vụ về thông tin KHCN: sản xuất các video, phóng sự tuyên truyền, phổ biến thông tin KHCN.

Với những kết quả đạt được, Trung tâm đã đóng góp tích cực trong hoạt động thông tin, nghiên cứu, ứng dụng KHCN, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa phát triển.

