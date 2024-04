Khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024: “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa”

Năm 2024, thị xã Nghi Sơn đang tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, tập trung đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng các khu, điểm du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ du lịch phục vụ du khách, xây dựng hình ảnh du lịch Nghi Sơn an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Thị xã phấn đấu đón trên 1,2 triệu lượt khách, với tổng thu du lịch đạt trên 2.300 tỷ đồng trong năm 2024; có 115 cơ sở lưu trú, trong đó 10% được xếp hạng từ 2 - 4 sao và 75% lao động dịch vụ du lịch được đào tạo nghiệp vụ.