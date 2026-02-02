Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng 2/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông báo đến các đại biểu danh sách những người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người tự ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, có 35 người tự ứng cử và được các tổ chức, cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI; 242 người tự ứng cử và được các tổ chức, cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương báo cáo tình hình các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Trên cơ sở rà soát hồ sơ những người được cơ quan, đơn vị giới thiệu và tự ứng cử, đối chiếu với cơ cấu thành phần, số lượng, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đưa ra khỏi danh sách 11 người ứng cử sơ bộ ĐBQH khóa XVI và 72 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Đây là những người có đơn xin rút không ứng cử hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu. Theo đó, danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XVI sẽ còn 24 người, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ còn 170 người.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán báo cáo tình hình các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời 100% biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại các hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh: Hội nghị hiệp thương lần thứ hai là cơ sở quan trọng để MTTQ tiếp tục lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm nơi cư trú của người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, từ đó tiến hành tổ chức hiệp thương lần thứ ba, chính thức lập danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp. Theo kế hoạch, trong 2 ngày (2, 3/2), MTTQ tỉnh, 166 xã, phường sẽ tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai, để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua danh sách sơ bộ người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên, góp phần vào thành công hội nghị hiệp thương lần thứ hai; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới còn nhiều bước quy trình bầu cử quan trọng. Ban Thường trực MTTQ các cấp tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, thẩm tra các vấn đề cử tri phản ánh đối với người dự kiến ứng cử, phát huy vai trò giám sát của MTTQ, tổ chức thành viên và Nhân dân, làm cơ sở cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử.

