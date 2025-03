Hiện tượng nồm ẩm có thể quay trở lại Bắc Bộ ngày 9-10/3

Nhận định về các hình thái thời tiết trong thời gian tới, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết hiện đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có khả năng suy yếu vào khoảng ngày 9-10/3.

Mưa phùn và sương mù xuất hiện từ sáng sớm khiến tầm nhìn bị hạn chế đối với người tham gia giao thông. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn gây nồm ẩm ở khu vực Bắc Bộ sẽ quay trở lại.

Cũng trong tháng 3, khả năng sẽ xuất hiện thêm các đợt không khí lạnh nhưng cường độ không quá mạnh, tuy nhiên sẽ gây ra các đợt rét ngắn sau đó kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn gây nồm ẩm.

Dự báo xa hơn, ông Hoàng Phúc Lâm cho rằng nhiệt độ trung bình từ tháng 3-5 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng tháng 5, nhiệt độ trung bình tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 3-4, nắng nóng xảy ra chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có khả năng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024. Từ tháng 5/2025, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ lan dần sang phía Đông, khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng gia tăng.

Tổng lượng mưa trong tháng 3-5 tại khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (tháng 3 phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn; tháng 4 phổ biến từ 70-120mm, vùng núi có nơi trên 150mm). Tháng 5, phổ biến xấp xỉ thiên cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm, riêng vùng núi có nơi thấp hơn 5-15% (phổ biến từ 150-250mm, vùng núi có nơi trên 300mm).

Khu vực Bắc Trung Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn; khu vực Trung và Nam Trung Bộ cao hơn từ 5-10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến 40-70mm.

Tháng 4, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến 60-100mm, có nơi cao hơn); khu vực Nam Trung Bộ cao hơn 10-20mm so với trung bình nhiều năm (phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn).

Tháng 5, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (phổ biến từ 100- 200mm, có nơi cao hơn).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 3 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-10mm; phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. Tháng 4 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30mm (phổ biến 70-120mm, riêng Nam Tây Nguyên phổ biến 130-200mm, có nơi cao hơn). Tháng 5, phổ biến cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (phổ biến từ 150-250mm, có nơi cao hơn).

“Trong thời gian này, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh,” ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Cùng với đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 3-4/2025 (từ ngày 10-15/3; 29/3-2/4); các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3-4/2025 (từ ngày 10-15/3; 29/3-2/4; 27/4-1/5). Từ cuối tháng 5/2025, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần.

Tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Ngoài ra, từ tháng 3-5, khả năng xảy ra nhiều đợt triều cường tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu trong giai đoạn này có thể đạt 4,2m. Triều cường cao trong thời gian trên ngoài gây úng ở các vùng trũng, thấp ven biển, cửa sông còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng./.

Theo TTXVN