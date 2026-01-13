Giải quyết dứt điểm tình trạng bãi chôn lấp rác thải đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và đời sống

Sáng 13/1, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; tiến độ thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa; việc xây dựng Hệ thống bản đồ nông hóa toàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng rác thải phát sinh hằng ngày trên địa bàn tỉnh năm 2025 khoảng 2.521 tấn, khối lượng rác được thu gom, xử lý là 2.361 tấn/ngày, đạt 93,68%.

Hiện toàn tỉnh có 16 bãi chôn lấp rác thải tập trung cấp huyện (trước đây) và 13 khu lò đốt rác thải. Công nghệ xử lý rác thải của tỉnh được thực hiện theo 4 nhóm, gồm: xử lý chôn lấp; xử lý đốt; tái chế, tái sử dụng; xử lý làm phân mùn hữu cơ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo nội dung liên quan tại hội nghị.

Một số nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động trên địa bàn tỉnh gồm: Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam tại phường Đông Quang với công suất 500 tấn/ngày; Khu xử lý chất thải Nghi Sơn tại xã Trường Lâm (giai đoạn 1) với công suất đốt rác không thu hồi năng lượng 120 tấn/ngày; Nhà máy xử lý chất thải Vĩnh Lộc công suất 100 tấn/ngày; các lò đốt rác thải tại xã Yên Định và Như Thanh.

Đối với các dự án nhà máy xử lý rác thải đang triển khai, có Dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bỉm Sơn; Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quảng Minh tại phường Nam Sầm Sơn; Dự án Khu xử lý chất thải Nghi Sơn tại xã Trường Lâm (giai đoạn 2); Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng...

Đại diện phòng chuyên môn Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó đáng chú ý là việc triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn chưa thực hiện rộng khắp, chưa tạo thành phong trào, ý thức, thói quen tự giác của người dân. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý chôn lấp vẫn cao, tồn tại nhiều bãi chứa rác nhỏ, tự phát tại các xã, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tiến độ đầu tư, đưa dự án nhà máy xử lý rác thải đi vào hoạt động chậm...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Từ thực trạng thu gom, xử lý, những tồn tại, hạn chế được nhận diện, các đại biểu đã thảo luận và nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý rác thải như: Dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bỉm Sơn, dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quảng Minh tại phường Nam Sầm Sơn. Cùng với đó, cần thiết đóng cửa, dừng hoạt động các bãi chôn lấp, lò đốt rác không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường, nhất là bãi chôn lấp rác thải Đông Nam tại phường Đông Quang, bãi rác Trung Sơn tại phường Sầm Sơn, bãi rác núi Voi tại phường Bỉm Sơn.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, gây bức xúc trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với đơn vị chức năng đánh giá toàn diện thực trạng thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh hiện nay, dự kiến nhu cầu xử lý trong thời gian tới. Từ đó, đề xuất giải pháp tổng thể, lộ trình thực hiện, hướng đến mục tiêu các loại rác thải phát sinh phải được xử lý triệt để, bảo đảm vệ sinh môi trường và đúng quy định của pháp luật.

Về việc đầu tư các dự án xử lý rác thải, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành chức năng đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện. Đối với các dự án đang trong quá trình đấu thầu, khẩn trương tổ chức đấu thầu để triển khai thực hiện. Đồng chí lưu ý, tất cả các dự án đầu tư mới phải đáp ứng công nghệ xử lý hiện đại và bảo đảm về môi trường. Đối với các dự án mở rộng quy mô, công suất cũng phải đáp ứng tiêu chí về công nghệ xử lý hiện đại và bảo đảm về môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng bãi chôn lấp rác ảnh hưởng đến môi trường, gây bức xúc trong Nhân dân.

Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về tiến độ thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa; việc xây dựng Hệ thống bản đồ nông hóa toàn tỉnh; bản đồ thổ nhưỡng toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì hội nghị cho ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất của các đơn vị thuộc Sở Y tế và UBND phường Sầm Sơn.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã chủ trì hội nghị cho ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất của các đơn vị thuộc Sở Y tế và UBND phường Sầm Sơn.

Phong Sắc