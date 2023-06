Huyện Thiệu Hóa sẵn sàng tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ II - năm 2023

Hướng đến giải đấu thành công, tạo sân chơi bổ ích cho các cầu thủ lứa tuổi U8 và U10 trên địa bàn tỉnh, đơn vị đăng cai Thiệu Hóa đang gấp rút triển khai từ sớm các công tác chuẩn bị để đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần đầu tiên năm 2022 tạo được sức hút rất lớn.

Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa đã bắt đầu bước vào giai đoạn gấp rút để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất hướng đến tổ chức giải đấu thành công, an toàn và có sức hút lớn như giải đấu đầu tiên năm 2022.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của giải là sự ủng hộ, vào cuộc tích cực từ phía địa phương đăng cai - huyện Thiệu Hoá. Có lợi thế là huyện giáp ranh với TP Thanh Hóa, cùng với điều kiện tốt về cơ sở vật chất, nhà thi đấu cũng như phong trào văn hóa, thể thao phát triển mạnh, ông Hoàng Trọng Cường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thiệu Hóa cho biết địa phương đang nỗ lực tối đa để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

“Phát huy tinh thần, kết quả công tác phối hợp đăng cai tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng cúp Báo Thanh Hóa lần thứ Nhất, lãnh đạo huyện đã rất quan tâm, đặc biệt Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã sớm chỉ đạo cho UBND huyện đấu mối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Báo Thanh Hóa sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức giải đấu năm 2023. Giải đấu là dịp tốt nhằm tạo sân chơi cho các em nhi đồng trong dịp hè”, ông Cường cho biết.

Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã sớm được tu sửa để sẵn sàng cho công tác tổ chức giải, đây là địa điểm thi đấu những trận đấu quan trọng nhất của giải.

SVĐ xã Thiệu Phú được chọn làm địa điểm tổ chức các trận đấu vòng bảng lứa tuổi U10.

Để tổ chức giải này, UBND huyện Thiệu Hóa đã rà soát và chuẩn bị cho công tác tổ chức từ rất sớm. UBND huyện đã trình HĐND huyện cho phép tiến hành sửa chữa nhà thi đấu tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch (TTVHTT&DL), đảm bảo cho công tác tổ chức giải đấu này. “Đồng thời, chúng tôi cũng cho sửa chữa những sân ở khu vực phụ cận. Theo dự kiến, giải đấu này sẽ tổ chức ở hai nơi, Nhà thi đấu thuộc TTVHTT&DL huyện và SVĐ xã Thiệu Phú. Cho đến nay, Sở VHTT&DL đã kiểm tra về các yêu cầu cần thiết cho công tác tổ chức”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thiệu Hóa thông tin thêm.

Về công tác hỗ trợ các đoàn tham gia, đơn vị chủ nhà đã sớm rà soát và thành lập danh sách các nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng để gửi cho các đoàn tham dự giải.

“Xác định giải này sẽ thu hút rất lớn đối tượng khán giả, VĐV tham gia, nên chúng tôi cũng rất chú trọng đến nơi ăn nghỉ cho các VĐV, CĐV trên địa bàn toàn tỉnh về với Thiệu Hóa. Trong danh sách, chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở báo giá cụ thể dịch vụ cho thuê, ăn nghỉ để thông tin đến các đoàn”, ông Hoàng Trọng Cường nói.

Từ hôm nay, BTC đã bắt đầu tiến hành công tác đo đạc, chuẩn bị cho việc treo băng rôn, cờ phướn phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan Công an cùng phòng Văn hóa - thông tin, các đơn vị liên quan làm thật tốt, chuẩn bị các phương án về an ninh trật tự, các phương án đảm bảo giao thông, hậu cần nhằm đảm bảo tổ chức giải an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt huyện cũng kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia tài trợ, đồng hành cùng BTC hướng đến giải đấu thành công và ngày càng tăng sức hút, độ lan tỏa.

“Đến giờ phút này có thể khẳng định huyện Thiệu Hóa đã sẵn sàng cho công tác tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng cúp Báo Thanh Hóa lần thứ II – năm 2023”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thiệu Hóa nhấn mạnh.

Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ II – năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1-7 đến ngày 9-7 tại huyện Thiệu Hóa. Ở lần đầu tiên tổ chức, giải đấu đã diễn ra hết sức thành công với sự tham gia của gần 500 VĐV đến từ 27 đội bóng ở hai lứa tuổi U8 và U10.

Nguyễn Lương - Hoàng Sơn