[E-Magazine] Xây dựng “hệ sinh thái hạ tầng” để doanh nghiệp “bám rễ”

Trong tiến trình phát triển của tỉnh Thanh Hóa, hạ tầng luôn được xem là “mạch máu” nuôi dưỡng mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Từ những công trình giao thông trọng điểm, cảng biển, hàng không cho tới các khu công nghiệp, đô thị mới, một “hệ sinh thái hạ tầng” đang dần hình thành, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm “bám rễ” mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây chính là sự bứt phá về hạ tầng giao thông. Hàng loạt tuyến đường huyết mạch được đầu tư, hoàn thiện đã góp phần kết nối các vùng kinh tế trong tỉnh và liên kết với các trung tâm lớn trong khu vực. Các tuyến như cao tốc Bắc - Nam, đường nối trung tâm Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, hay các trục kết nối từ nút giao Thiệu Giang tới Quốc lộ 45, Quốc lộ 1, đường Vạn Thiện - Bến En ... không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở rộng không gian phát triển.

Cùng với đó, Cảng biển Nghi Sơn với 35 cầu bến, công suất thông qua khoảng 46 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, đã và đang khẳng định vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ. Cảng hàng không Thọ Xuân duy trì lượng khách trên 1,3 triệu lượt/năm, từng bước được đầu tư để hướng tới mục tiêu trở thành cảng hàng không quốc tế trước năm 2030. Những bước tiến này không chỉ tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Thanh Hóa ngày càng nổi lên như một trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics quan trọng của khu vực. Với sự đầu tư hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn, là một trong 5 khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia, với quy mô mở rộng lên 106.000 ha. Đây là trung tâm công nghiệp nặng, đa ngành (lọc hóa dầu, luyện thép), đa lĩnh vực và cảng biển, đóng vai trò đầu mối giao thông, kết nối Bắc Lào và Đông Bắc Thái Lan, được Chính phủ Việt Nam lựa chọn là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm, có chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn nhất trong cả nước. Hiện, KKT Nghi Sơn được chia thành 55 phân khu, trong đó, có 25 phân khu công nghiệp, diện tích khoảng 9.057,9 ha.

Đến nay, KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiêp đã thu hút được 734 dự án, trong đó có 659 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 198.211 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 92.289 tỷ đồng và 75 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 14.177 triệu USD, vốn thực hiện đạt 13.589 triệu USD. Ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn, trên địa bàn tỉnh quy hoạch phát triển 19 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 6.000 ha, có vị trí địa lý thuận lợi và chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn. Nhiều dự án lớn đã đi vào hoạt động, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và ngân sách, như: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2, các nhà máy luyện cán thép, xi măng, sản xuất lốp ô tô...

Không dừng lại ở đó, các khu công nghiệp mới như WHA Smart Technology, Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1... đang được triển khai với quy mô lớn, hứa hẹn tạo thêm dư địa phát triển trong thời gian tới.

Ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc các khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản, cho biết: “Sau khi nghiên cứu nhiều địa điểm khác nhau tại Việt Nam, chúng tôi lựa chọn Thanh Hóa đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1. Thanh Hóa được chúng tôi lựa chọn nhờ 3 yếu tố quan trọng: Nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng cao; vị trí chiến lược cùng hệ thống giao thông thuận lợi, phù hợp cho phát triển công nghiệp; đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền tỉnh đối với nhà đầu tư”.

Không chỉ là điểm đến của các dự án công nghiệp, Thanh Hóa còn thu hút mạnh mẽ đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch biển, đô thị, bất động sản. Những dự án đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn đang góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, hạ tầng năng lượng được đầu tư bài bản với 100% xã, thôn, bản có điện lưới quốc gia. Hệ thống lưới điện truyền tải từ 500kV đến 110kV cùng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện với tổng công suất trên 3.000 MW bảo đảm cung ứng điện cho phát triển sản xuất và đời sống.

Thanh Hóa đang từng bước định hình sức hút đầu tư bằng một chiến lược kép “phát triển hạ tầng đồng bộ song hành với cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh”. Nếu “hạ tầng cứng” là nền tảng vật chất, thì “lực hấp dẫn mềm” đến từ sự minh bạch, thông thoáng và tinh thần đồng hành của chính quyền đã tạo nên yếu tố khác biệt trong cạnh tranh thu hút đầu tư.

Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã ghi dấu ấn rõ nét trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành. Các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng từng bước được rút gọn, số hóa, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Sự chủ động của chính quyền các cấp trong việc lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư cũng góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Đậu Anh Tuấn, nhận định: “Thanh Hóa là một trong 3 địa phương có tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh nhanh nhất cả nước, đặc biệt ấn tượng với quá trình cải thiện chất lượng điều hành, cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh”.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa xác định phát triển hạ tầng phải gắn với quy hoạch tổng thể, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại và thông minh. Nhiều dự án trọng điểm đang và sẽ được ưu tiên triển khai như tuyến đường ven biển, các trục kết nối cao tốc, cùng những dự án năng lượng quy mô lớn, trong đó có điện khí LNG. Đây không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn tạo nền tảng thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Đặc biệt, toàn tỉnh đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng - những vấn đề thường gây trở ngại cho doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng và điều hành kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hướng tới mô hình phát triển thông minh, bền vững.

Một trụ cột quan trọng khác là tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Thanh Hóa định hướng gắn phát triển với 4 trung tâm động lực, 6 hành lang kinh tế; đồng thời mở rộng hợp tác với các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh để hình thành “tứ giác phát triển phía Bắc” và trung tâm liên kết Bắc Trung bộ. Cùng với đó, phát triển logistics, dịch vụ cảng biển và hàng không được kỳ vọng sẽ đưa Thanh Hóa trở thành cửa ngõ giao thương của khu vực Tây Bắc và Bắc Lào.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Trịnh Văn Kỷ, Phó Giám đốc Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn, cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền địa phương trong suốt quá trình triển khai dự án. Những vướng mắc về thủ tục, mặt bằng được giải quyết khá nhanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư lâu dài”.

Có thể khẳng định, khi “hệ sinh thái hạ tầng” ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, Thanh Hóa đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá. Không chỉ giúp doanh nghiệp “bám rễ”, những chuyển động này còn mở ra triển vọng đưa địa phương trở thành một cực tăng trưởng mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.

Nội dung và ảnh: Lê Hợi

Đồ họa: Mai Huyền