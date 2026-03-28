[E-Magazine] “Trải thảm” đón công nghiệp chế biến chế tạo

Một làn sóng chuẩn bị mới đang được Thanh Hóa khẩn trương kích hoạt để đón các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo trong giai đoạn tới. Không chỉ đặt mục tiêu thu hút 269.341 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh đang chủ động kiến tạo quỹ đất sạch, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và môi trường đầu tư sẵn sàng, tạo nền tảng để các khu, cụm công nghiệp mới trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn sản xuất chất lượng cao.

Ngay sau lễ khởi công ngày 11/3, trên công trường Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1), tổng thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.3 đã huy động hàng trăm thiết bị, phương tiện cùng hơn 500 cán bộ, kỹ sư, công nhân, tổ chức ra quân thi công.

Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc điều hành thi công dự án, cho biết: “Với mặt bằng thi công 167 ha và thời gian 13 tháng, đây là 1 trong những dự án có thời gian thi công nhanh, tiến độ gấp. Chúng tôi đã chủ động về tài chính, nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục 3 ca 4 kíp để đáp ứng tiến độ cam kết với chủ đầu tư là Tập đoàn Sumitomo, phấn đấu đến tháng 10 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên”.

Ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc điều hành thi công dự án

Với tổng vốn đầu tư 2.900 tỷ đồng, Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) dự kiến sẽ thu hút từ 50 đến 250 nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp quốc tế trong chuỗi liên kết sản xuất của hệ thống Khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam, tập trung vào các ngành như: Điện - điện tử, viễn thông, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, ô tô - xe máy, thiết bị y tế, hàng tiêu dùng và công nghiệp hỗ trợ. Ở giai đoạn 2, dự án tiếp tục được mở rộng với quy mô hơn 478 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng.

Hạ tầng Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa (giai đoạn 1) cũng đang được tăng tốc triển khai, với tiến độ hoàn thành san lấp đạt khoảng 60%. Các hạng mục hạ tầng như đường giao thông, hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm và hệ thống đường ống đã được triển khai từ tháng 1 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, đồng bộ với tiến độ vận hành của các dự án thứ cấp.

Theo định hướng của nhà đầu tư, WHA không chỉ phát triển một khu công nghiệp đơn thuần mà hướng tới mô hình khu công nghiệp thông minh - sinh thái, tích hợp các yếu tố thân thiện môi trường trong thiết kế và vận hành.

Ông Pajongwit Pongsivapai, Tổng Giám đốc Công ty WHA Industrial Development PLC

Bên cạnh phát triển quỹ đất, WHA cũng đang chuẩn bị triển khai các mô hình nhà xưởng xây sẵn (Ready-Built Factory - RBF) và nhà kho xây sẵn (Ready-Built Warehouse - RBW), dự kiến đưa vào khai thác từ đầu năm 2027, phục vụ các doanh nghiệp có nhu cầu gia nhập thị trường nhanh.

Tại giai đoạn 2 dự án, Tập đoàn WHA nghiên cứu mở rộng diện tích thêm hơn 361 ha, với tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng. Cùng với đó, WHA cũng đang đẩy nhanh tiến độ khởi công Khu công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa thuộc KCN Giang Quang Thịnh tại xã Thiệu Quang; nghiên cứu các dự án KCN Long Duy Giang và KCN Long Công Thành trên địa bàn các xã thuộc huyện Thiệu Hóa cũ.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN, ngoài 11 khu công nghiệp đi vào hoạt động, trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng.

Hạ tầng cụm công nghiệp cũng đang được triển khai tích cực. Toàn tỉnh có 5 cụm công nghiệp đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng chính và đang hoàn thiện để nghiệm thu; cụm công nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ hoặc theo giai đoạn và đang thi công hạ tầng; 17 cụm công nghiệp đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc hoàn thiện thủ tục đầu tư. Dự kiến năm 2026, sẽ có gần 20 cụm công nghiệp đủ điều kiện đi vào hoạt động, sẵn sàng thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

Mới đây, tỉnh Thanh Hóa cũng mới chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 KCN là: Khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ; Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa tại xã Quảng Bình và Dự án Khu công nghiệp số 16 tại xã Thanh Kỳ.

Theo đồng chí Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN, các dự án hạ tầng khu công nghiệp đang triển khai trên địa bàn tỉnh phần lớn do các nhà đầu tư có năng lực; trong đó có những nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư lâu năm ở nhiều tỉnh, thành trên địa bàn cả nước.

Để thúc đẩy nhanh hoàn thiện, Ban đã triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư nhanh chóng, tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động các nguồn lực; phối hợp với các cái phường xã, các cơ quan liên quan để thực hiện tốt cái công tác giải phóng mặt bằng. Vừa qua, tỉnh Thanh Hóa cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và giải quyết khó khăn, vướng mắc các chương trình, dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Ban chỉ đạo này sẽ có cái vai trò rất là lớn trong quá trình đầu tư của các nhà đầu tư, các hạ tầng, các khu công nghiệp.

Ông Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.

"Cùng với đó, sau quá trình đầu tư của các nhà đầu tư các hạ tầng, sẽ có các nhà đầu tư thứ cấp quan tâm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa về trình tự thủ tục, tạo điều kiện để nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhanh nhất. Cùng với đó, tư vấn, hỗ trợ để các nhà đầu tư được hưởng những cơ chế, chính sách theo quy định. Hiện nay, chính sách ưu đãi vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là chính sách ưu đãi có thể nói là hấp dẫn nhất ở trong các khu kinh tế trên địa bàn cả nước", ông Triều cho biết.

Với lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp, theo Nghị quyết số 121/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh; sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 21/7/2025), tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN từ 0,5-1 tỷ đồng/ha tùy địa bàn; đồng thời hỗ trợ từ 0,7-1 tỷ đồng/ha đối với các dự án sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thu hút lao động tại các xã thuộc khu vực miền núi.

Cùng với lọc hóa dầu, thép, vật liệu xây dựng, sản xuất điện, dệt may - giày da...đang giữ vai trò trụ cột, Thanh Hóa đang chuẩn bị cho một nhịp phát triển mới - nơi các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới hay logistics hiện đại sẽ ngày càng khẳng định vị thế, sức lan tỏa trong bức tranh tăng trưởng.

nội dung và ảnh: Minh Hằng và nhóm PV

Đồ họa: Mai Huyền