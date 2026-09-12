[E-Magazine] Tăng tốc để tăng trưởng

Mục tiêu đề ra có tính phấn đấu rất cao, trong khi thời gian còn lại của năm 2026 ngày càng ngắn. Do đó, tăng tốc mạnh mẽ hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên, đối với Thanh Hóa lúc này là yêu cầu cấp bách. Song, muốn cỗ máy kinh tế tăng tốc, đòi hỏi các bộ phận cấu thành của nó cũng phải chuyển động nhanh hơn, thậm chí phải được đẩy lên mức cực hạn, nhằm gia tăng thêm giá trị thực cho toàn bộ nền kinh tế.

6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thanh Hóa đạt 7,21%. Con số này nếu so với mặt bằng chung cả nước (đạt 8,18%) và so với mục tiêu đề ra trong kịch bản tăng trưởng năm 2026, là rất khiêm tốn. Cho nên, để có thể cán đích mục tiêu GRDP năm 2026 là 11% trở lên, thì 6 tháng cuối năm 2026 phải đạt 14,44%; riêng quý IV phải đạt tới 17,48%.

Với Thanh Hóa lúc này, “đáp án” của bài toán đã rõ: phải bứt tốc tới 14,44% trong 6 tháng cuối năm. Muốn vậy, các chỉ số tăng trưởng cơ bản cũng phải tăng tốc tương ứng: công nghiệp - xây dựng phải tăng khoảng 19,82%, riêng công nghiệp tăng 22,18%; xây dựng tăng 13,63%; dịch vụ tăng trên 11%. Đồng thời, theo kịch bản tăng trưởng, giá trị tăng thêm của toàn tỉnh 6 tháng cuối năm phải đạt tối thiểu 164.841 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 20.798 tỷ đồng...

Đây đều là những “dữ liệu” khó, khiến bài toán tăng trưởng càng không dễ giải. Bởi, nhìn lại 8 tháng qua, không phủ nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tốt, nhưng vẫn còn những chỉ số chưa đạt như kỳ vọng. Đặc biệt, một điểm nghẽn ví như khối đá đang chặn lại dòng chảy, đó là tốc độ chuyển hóa các nguồn lực thành kết quả phát triển vẫn còn chậm.

Thanh Hóa là tỉnh có tiềm lực, có lợi thế về đất đai, tài nguyên, nguồn vốn và nhiều dự án đầu tư. Song thực tế, những lợi thế ấy chưa được chuyển hóa nhanh chóng thành các giá trị gia tăng cho nền kinh tế, khi những nút thắt về tiến độ giải ngân vốn, giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng chưa được khơi thông.

Ngoài ra, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng đang là một thực tế mà Thanh Hóa phải đối mặt. Bởi tăng trưởng hiện vẫn đang dựa phần lớn vào các yếu tố đầu vào; trong khi các động lực mới như năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo vẫn chưa thực sự trở thành đòn bẩy mạnh mẽ.

Mục tiêu tăng trưởng 14,44% trong 6 tháng cuối năm là rất cao, đồng nghĩa với áp lực rất lớn, trong khi quỹ thời gian thực tế chỉ còn 4 tháng. Điều này đặt ra một thực tế cần nhìn nhận một cách thẳng thắn: Thanh Hóa không còn nhiều dư địa để chậm trễ ở chặng nước rút.

Giữa bối cảnh đầy áp lực đó, bức tranh kinh tế -xã hội vẫn cho thấy những mảng sáng. Công nghiệp duy trì đà tăng, với chỉ số sản xuất 8 tháng năm 2026 tăng hơn 11% so với cùng kỳ, với 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng. Đây là tín hiệu tốt, bởi công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, vốn giữ vai trò động lực của nền kinh tế. Cho nên, việc duy trì đà tăng của chỉ số này, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng GRDP.

Xuất khẩu tiếp tục là một điểm sáng, với giá trị xuất khẩu 8 tháng đạt khoảng 5,221 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ. Việc duy trì nhịp độ tăng trưởng chỉ số này vừa phản ánh năng lực sản xuất của nền kinh tế, vừa cho thấy khả năng duy trì thị trường của doanh nghiệp trong điều kiện thương mại quốc tế đầy biến động. Trong khi đó, ở thị trường nội địa, sức mua tiếp tục được duy trì, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng đạt trên 177 nghìn tỷ đồng, góp phần mở rộng không gian cho tăng trưởng.

Một động lực khác là đầu tư công. Theo kết quả chấm điểm của Bộ Tài chính, đến hết tháng 8/2026, Thanh Hóa nằm trong nhóm các địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công ở mức rất tốt. Đây là một tín hiệu tích cực, bởi con số vốn giải ngân không chỉ mở ra kỳ vọng mới về sự đồng bộ và hiện đại của hệ thống kết cấu hạ tầng; mà còn là sự tăng trưởng của việc làm, dịch vụ, công nghiệp vật liệu... Song sâu xa hơn, ý nghĩa của giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là đưa vốn vào nền kinh tế; mà là biến dòng vốn quan trọng này trở thành “vốn mồi”, “vốn dẫn đường” để thu hút các dòng khác vốn hòa vào nền kinh tế, tạo ra đòn bẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Thêm một kết quả rất nổi bật, phản ánh quyết tâm rất lớn của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua là việc tháo gỡ hàng loạt dự án tồn đọng. Theo đó, đến hết tháng 8/2026, đã tháo gỡ dứt điểm 287 dự án, đạt gần 95% tổng số dự án tồn đọng được rà soát, với hơn 236.600 tỷ đồng và gần 2.000ha đất; trong đó, 86 dự án đã “hồi sinh”, với hơn 105.000 tỷ đồng và hơn 310ha đất. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với chặng nước rút, khi những nguồn lực bị “đóng băng” sẽ được đưa trở lại nền kinh tế.

Sự chuyển động tích cực của các trụ cột tăng trưởng cho thấy, Thanh Hóa có nền tảng để tăng tốc trong giai đoạn nước rút. Song, để hiện thực hóa các mục tiêu năm 2026, thì vấn đề cốt lõi lúc này là phải nhanh chóng chuyển hóa các nguồn lực ấy, nhằm tạo ra giá trị tăng thêm cho nền kinh tế.

Tháo các điểm nghẽn cho tăng trưởng là rất cần thiết và quan trọng. Song, trong bối cảnh đầy áp lực hiện nay, khơi thông nguồn lực là điều kiện cần, chuyển hóa nguồn lực mới là điều kiện đủ.

Chẳng hạn, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Vấn đề ở đây không phải là “đếm” tỷ lệ giải ngân; mà quan trọng hơn là phải đánh giá, đo đếm, định lượng được hiệu quả dòng vốn trong những dự án trọng điểm, những công trình có khả năng hoàn thành, hay những giá trị thực mà dự án ấy tạo ra.

Hoặc, đối với những dự án tồn đọng được “hồi sinh” sau khi tháo gỡ vướng mắc cũng vậy. Hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ là nguồn lực rất lớn, nhưng đó vẫn là những con số được thống kê. Điều cần kíp lúc này là nhanh chóng đưa dòng vốn ấy vào nền kinh tế, để các dự án được hiện thực hóa bằng nhà máy, bằng hạ tầng, hay bằng sản phẩm hàng hóa chảy vào thị trường...

Và suy cho cùng thì ở chặng nước rút này, nguồn lực rất quan trọng nhưng hiệu quả thực thi lại mang tính quyết định. Còn nhớ, tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã nhấn mạnh: “Thanh Hóa đang đứng trước yêu cầu phải tăng tốc mạnh hơn, phát triển nhanh hơn và tạo ra kết quả rõ nét hơn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới”.

Để hiện thực hóa mục tiêu lớn này, bên cạnh các giải pháp cụ thể, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là 22 thủ tục hành chính về đất đai được tái cấu trúc, giúp giảm thời gian và chi phí tuân thủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; lấy tiến độ, chất lượng và kết quả thực chất làm thước đo thực thi công vụ...

Đặc biệt, nguyên tắc “6 rõ”: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”, phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành ở chặng nước rút này. Để quyết tâm tăng tốc mạnh hơn phải được đo bằng tiến độ công việc rõ hơn và mang lại hiệu quả hay tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế. Đây cũng chính là ý nghĩa thực chất nhất từ quyết tâm tăng tốc để tăng trưởng mà tỉnh Thanh Hóa đặt ra lúc này.

Thời gian từ nay đến cuối năm 2026 đang ngày càng thu hẹp; trong khi, khoảng cách giữa kết quả đã đạt được và mục tiêu cuối cùng vẫn còn quá lớn. Thực tế này đang tạo sức ép không nhỏ lên chặng cuối. Vì vậy, quyết tâm tăng tốc - quyết liệt hành động, không còn là khẩu hiệu mà phải trở thành mệnh lệnh chính trị - mệnh lệnh cao nhất, có khả năng lôi cuốn ý chí và tinh thần chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và của mỗi người dân.

Nội dung và Ảnh: Khôi Nguyên

Đồ họa: Mai Huyền