[E-Magazine] Báo chí Thanh Hóa: Hướng đến chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Nỗ lực xây dựng một môi trường báo chí mang đậm bản sắc của báo chí Việt Nam thời đại mới: Vừa chuyên nghiệp, giàu tính chiến đấu, vừa nhân văn - lấy con người là trung tâm, vừa hiện đại để bắt kịp xu thế báo chí thời đại số. Đây vừa là tinh thần xuyên suốt, vừa là mục tiêu hướng đến của Hội Nhà báo Thanh Hóa trên hành trình xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nơi quy tụ niềm tin, trí tuệ và bản lĩnh của người làm báo xứ Thanh.

Quá trình hơn 1 thế kỷ ra đời và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang trở thành “ngọn đuốc soi đường”, là tiếng nói trung thành và kiên định của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ở đó, mỗi người làm báo luôn nhận thức rõ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân để nỗ lực phấn đấu trở thành người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng của Đảng và là người “thư ký của thời đại”.

Trưởng thành trong môi trường báo chí giàu tinh thần cách mạng, tinh thần nhân văn ấy, báo chí Thanh Hóa đã trở thành một bộ phận quan trọng trên “trận tuyến” văn hóa - tư tưởng, trở thành tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của người dân xứ Thanh. Ở đó, báo chí không chỉ phản ánh chân thực hiện thực đời sống; mà còn góp phần khơi dậy khát vọng, lan tỏa niềm tin, cổ vũ cái đúng, cái đẹp và đấu tranh không khoan nhượng với cái sai, cái xấu. Đó cũng chính là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự của những người làm báo xứ Thanh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 500 phóng viên, nhà báo đang hoạt động; với 4 cơ quan báo chí (Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Tạp chí Xứ Thanh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 50 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh/thành đóng trên địa bàn. Đặc biệt, quy tụ dưới “mái nhà chung” của Hội Nhà báo Thanh Hóa (4 Chi hội gồm Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội, Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, Chi hội Nhà báo Tạp chí xứ Thanh, Chi hội Nhà báo Văn phòng Đại diện và phóng viên Thường trú trên địa bàn và Câu lạc bộ Nhà báo nữ, với tổng số 300 hội viên), trong quá trình hoạt động báo chí, những người làm báo xứ Thanh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn luôn bám sát tình hình thực tế và các chủ trương của Trung ương, của tỉnh để đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện, kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại... Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin bổ ích, lành mạnh của Nhân dân; đồng thời, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá đúng các vấn đề, các sự việc báo chí phản ánh để kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, báo chí Thanh Hóa cũng kịp thời định hướng thông tin trước các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tăng cường phản biện, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, các thế lực thù địch... Qua công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí đã đóng góp tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, giữ gìn, phát huy tinh hoa, giá trị văn hóa truyền thống, nhân lên tinh thần hăng say học tập, công tác, lao động, sản xuất. Từ đó, lan tỏa ngày càng nhiều hình ảnh đẹp, có dấu ấn về đất và người Thanh Hóa.

Trong quá trình hoạt động, các cơ quan báo chí cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Những tác phẩm bám sát hơi thở cuộc sống, đồng hành cùng sự phát triển của xứ Thanh và cả những tác phẩm giàu tính chiến đấu, tính phản biện, được dư luận đồng tình và được đánh giá cao về nghiệp vụ báo chí, đã đạt được nhiều giải thưởng quan trọng. Tính từ 2021-2025, đã có trên 300 lượt phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí ở Thanh Hóa và thường trú trên địa bàn là hội viên Hội Nhà báo Thanh Hóa đạt các giải báo chí Trung ương và địa phương (trong đó có có 7 tác phẩm đoạt giải báo chí Quốc gia, gồm 1 giải A (2021), 1 giải B (2024), 3 giải C (2020, 2021, 2024), 1 giải Khuyến khích (2023)).

Có thể khẳng định, quá trình quy tụ và thống nhất hoạt động của 4 Chi hội, với tổng số 300 hội viên, là một quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của Hội Nhà báo Thanh Hóa. Để rồi, những kết quả đạt được trước hết là bởi Hội đã thường xuyên tranh thủ và phát huy sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với hoạt động báo chí và công tác Hội. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và tổ chức Hội Nhà báo.

Cùng với đó, Hội đã xây dựng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo; bám sát thực tiễn hoạt động báo chí và yêu cầu phát triển của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và hội viên nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tâm huyết với nghề và với công tác Hội; coi đây là yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới.

Ngoài ra, quá trình hoạt động, Hội luôn chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; kịp thời động viên, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Hội và pháp luật về báo chí. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm; chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, báo chí đa phương tiện và những thay đổi của môi trường truyền thông hiện đại để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội.

Những bài học quý được đúc rút kể trên, cũng đồng thời cho thấy tầm quan trọng của tổ chức hội đối với sự phát triển của báo chí Thanh Hóa. Qua đó, Hội Nhà báo Thanh Hóa ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế là “mái nhà chung” - nơi quy tụ niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ những người làm báo xứ Thanh.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu lớn là trở thành một quốc gia thịnh vượng, hạnh phúc. Trong kỷ nguyên mới ấy, báo chí càng phải nỗ lực đồng hành và hết lòng phụng sự sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của báo chí cách mạng Việt Nam, Đại hội Hội Nhà báo Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đại hội thể hiện ý chí và phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục khơi dậy tinh thần, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, khát vọng cống hiến của đội ngũ những người làm báo, quyết tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, góp phần đưa Thanh Hóa cùng với cả nước phát triển nhanh, hài hòa, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đề ra mục tiêu chung: Xây dựng Hội Nhà báo Thanh Hóa và các cơ quan báo chí trên địa bàn vững mạnh toàn diện, năng động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, gắn với các phong trào, các hoạt động hàng năm; giữ vững bản lĩnh của báo chí cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh chuyển đổi số và chủ động thích ứng với điều kiện, tình hình thực tế trong bối cảnh mới; không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nhà báo Thanh Hóa và các cơ quan báo chí trên địa bàn bằng sức mạnh đoàn kết, thống nhất và hiệu quả hoạt động.

Để xứng đáng là nơi quy tụ niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm báo xứ Thanh, Đại hội Hội Nhà báo Thanh Hóa lần thứ VII, xác định những chỉ tiêu cụ thể: 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 đến 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% hội viên, phóng viên không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. 100% hội viên, phóng viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí. Có ít nhất 50% hội viên có tác phẩm tham gia Giải Báo chí Trần Trần Mai Ninh và các Giải báo chí chuyên ngành do các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức. Có từ 10 tác phẩm báo chí trở lên đạt Giải Báo chí Quốc gia và các Giải báo chí do các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 30 hội viên trở lên. Phấn đấu có 15% tập thể và cá nhân trở lên được tặng các danh hiệu của Trung ương, của Hội Nhà báo Việt Nam và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu chung và các chỉ tiêu đề ra, Hội chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh của người làm báo. Xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Thanh Hóa vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp, hiện đại. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội và hoạt động báo chí. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; phát huy vai trò xã hội của Hội Nhà báo. Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ và vị thế của Hội Nhà báo Thanh Hóa

Hướng đến một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, vừa là mục tiêu vừa nhiệm vụ có tính cấp thiết đối với từng cơ quan báo chí và đối với Hội Nhà báo Thanh Hóa. Tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Thanh Hóa nói riêng; với vị thế, vai trò là “mái nhà chung” của người làm báo xứ Thanh; và đặc biệt là với đội ngũ người làm báo vừa hồng, vừa chuyên, thì “nội hàm” của nền báo chí ấy sẽ dần được định hình trong kỷ nguyên phát triển mới của báo chí cách mạng Việt Nam.

Nội dung và ảnh: Lê Dung

Đồ họa: Mai Huyền