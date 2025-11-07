[E-Magazine] Ánh sáng của niềm tin - Mở lối cho người hoàn lương

Có những con người từng lạc lối, phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ, đó là chuỗi ngày trong trại giam... Mỗi người một hoàn cảnh, phạm tội vì nhiều lý do khác nhau, thế nhưng, khát vọng hoàn lương, khát vọng được làm lại cuộc đời chưa bao giờ tắt trong họ. Nhờ các chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của cộng đồng và nghị lực vươn lên từ chính bản thân, nhiều người đã tìm thấy lối đi mới – một con đường sáng được thắp lên từ niềm tin để họ tự tin vững bước trên hành trình hoàn lương, trở về với gia đình và cộng đồng xã hội.

Tháng 3 năm 2025, chị Lê Thị Bưởi, xã Tống Sơn đã bị Toàn án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 18 tháng tù giam vì tội chiếm đoạt tài sản. Những ngày tháng sau cánh cửa song sắt nhà giam cũng là quãng thời gian chị day dứt, ăn năn, sám hối vì những sai lầm mà chị gây ra. Qua công tác tuyên truyền giáo dục của cán bộ trại Tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã giúp chị và các phạm nhân khác hiểu hơn về đặc xá để chị tiếp tục cải tạo tốt, nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở về với gia đình, chăm sóc con thơ.

Đặc xá là một trong những chính sách quan trọng nhằm thể hiện sự khoan hồng, nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với những người đã một thời lầm lỡ, đồng thời là động lực để các phạm nhân tiếp tục nỗ lực, cố gắng cải tạo tốt, vượt mọi khó khăn để làm lại cuộc đời.

Trong thời gian qua, việc xét, đề nghị đặc xá của Trại tạm giam Công an tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng và quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch. Trong năm 2025, qua 2 đợt đặc xá 30/4 và 1/5, Trại tạm giam (Công an tỉnh) đã tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá cho 88 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trung tá Nguyễn Danh Tân, Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: " Trong thời gian qua, việc xét đề nghị đặc xá của Trại tạm giam Công an tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng và quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch. Trong năm 2025, qua hai đợt đặc xá 30/4 và mùng 2/9, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá cho 88 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Trại giam đã tổ chức niêm yết công khai quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đến các buồng giam và bảng tin cho phạm nhân cùng nghiên cứu các nội dung của hướng dẫn công tác đặc xá năm nay; thực hiện các bước theo quy trình, tổ chức cho phạm nhân viết đơn đặc xá và bỏ phiếu đề nghị kiểm sát đặc xá cho từng phạm nhân trong quá trình cải tạo, đầy đủ theo quy trình, quy định. Phạm nhân cũng rất phấn khởi, rất tin tưởng vào chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội. Phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, tiến bộ và tích cực học tập, lao động để mong sớm được cộng đồng đặc xá".

Sau những tháng ngày phấn đấu lao động, cải tạo tốt, hàng năm có hàng trăm phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam của Bộ công an và trại tạm giam Công an tỉnh đã được Chủ tịch nước đặc xá, tha tù trước thời hạn, hân hoan trong niềm vui trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cùng cộng đồng xã hội. Chị Nguyễn Thị Loan, thành phố Hà Nội có chồng được đặc xá rất xúc động cho biết đối với gia đình thì đây là một niềm vui, niềm hạnh phúc rất lớn.

Cánh cửa trại giam khép lại, một hành trình mới bắt đầu, nhưng hành trình ấy không hề dễ dàng đối với những người từng lầm lỗi. Và anh Lê Năng Tuấn, thôn Bất Căng 1, xã Thọ Xuân cũng là một trường hợp như thế.

Từng có 1 xưởng cơ khí, kinh tế ổn định, 1 gia đình chọn vẹn, nhưng rồi vì 1 sai lầm trong quá khứ, anh Lê Năng Tuấn, Thôn Bất Căng 1, xã Thọ Xuân phải đi chấp hành án tại Trại giam số 5, Bộ Công an vì tội cố ý gây thương tích. Thấu hiểu những khó khăn, lo lắng của anh khi mới trở về địa phương, cựu chiến binh Lê Năng Luật, tổ trưởng tổ 3 trên 1 thôn Bất Căng 1, xã Thọ Xuân đã đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình, động viên anh. Từ đó, cựu chiến binh Lê Năng Luật đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã Thọ Xuân tạo điều kiện cho anh vay vốn phát triển kinh tế.

Với quyết tâm làm lại cuộc đời, sự động viên của gia đình, sự hỗ trợ của cựu chiến binh, anh đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc để mở xưởng gia công hàng may mặc. Giờ đây, cuộc sống của gia đình anh ổn định, tạo việc làm cho 8 lao động địa phương, với mức lương từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng.

Anh Lê Năng Tuấn, thôn Bất Căng 1, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tâm sự: " Sau khi trở về địa phương được sự động viên của gia đình, khích lệ của Công an xã, cựu chiến binh, tạo điều kiện cho vay vốn, cựu chiến binh giúp đỡ, tôi đầu tư xưởng, thứ nhất tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, thứ 2 là tạo điều kiện cho chị em quanh xã". Ông Lê Năng Luật, Tổ trưởng tổ 3 trên 1 thôn Bất Căng 1, xã Thọ Xuân cũng cho biết: "Trong quá trình tổ chức làm, chúng tôi cũng thường xuyên đến thăm hỏi, vận động viên, thấy rằng anh cũng có cố gắng làm việc, không có vấn đề gì về xô xát, tư tưởng bản thân xác định rất tốt".

Nhằm giúp đỡ người lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng, những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Thọ Xuân (cũ) đã phối hợp cùng Công an huyện Thọ Xuân (cũ) triển khai thực hiện mô hình “Tổ 3 trên 1” - tức là 3 hội viên cựu chiến binh trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ 1 người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thọ Xuân đã kiện toàn và duy trì hoạt động của 36 tổ cựu chiến binh “3 trên 1", trực tiếp tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 50 người lầm lỗi đang thụ án tại địa phương sớm ổn định cuộc sống.

Bằng tinh thần, trách nhiệm của người lính Bộ đội cụ Hồ, các thành viên trong tổ cựu chiến binh “3 trên 1” đã thường xuyên gặp gỡ những người lầm lỗi để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để động viên, khích lệ, khơi dậy những điều tốt đẹp, giúp những người lầm lỗi tiến bộ, xóa bỏ mặc cảm, tránh được sự kỳ thị của xã hội, vươn lên tái hoà nhập cộng đồng.

Cùng với các tổ chức đoàn thể, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai xây dựng mô hình “Doanh nghiệp với công tác tái hòa nhập cộng đồng”.

Theo đó, công an các địa phương đã rà soát các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cần người lao động để giới thiệu việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp đề nghị tạo điều kiện, ứng xử bình đẳng, nhân văn để giúp đỡ họ từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, mở ra cơ hội tái hợp với cộng đồng.

Riêng từ ngày 15/6/2025 đến ngày 14/9/2025, Công an Thanh Hóa đã giới thiệu cho 613 người đi làm công nhân trong các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh và 568 người làm các nghề trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp để những người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm ổn định, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Anh Mai Hải Nam, Công ty TNHH VINASUN Việt Nam, xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Được các đồng chí Công an giới thiệu vào làm công ty, hiện tôi đang làm và có lương tháng ổn định, giúp tôi lo được cho cuộc sống".

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 6.416 người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có 5.199 người đang cư trú trú, sinh sống tại địa phương. Trong đó, trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 2.285 người lầm lỗi chưa có việc làm ổn định, hoặc không có việc làm, chiếm 46%.

Xác định làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng là một trong những giải pháp quan trọng kéo giảm tình trạng tái phạm tội, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, Công an tỉnh Thanh Hóa với vai trò nòng cốt đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức thành viên tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an về công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức rà soát, đánh giá, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng”.

Đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa đã có 124 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng Nhân dân trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống.

Thiếu tá Lê Nguyên Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết: "Với công tác tái hòa nhập cộng đồng, chúng tôi thực hiện đầy đủ các biện pháp theo quy định của pháp luật và đặc biệt là công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân, chính quyền địa phương phối hợp với đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và các ban chỉ huy thôn phối hợp cùng lực lượng Công an để thăm hỏi, động viên, để thăm hỏi xem họ có những khó khăn gì trong cuộc sống để chúng ta hỗ trợ giúp đỡ kịp thời, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng được hiệu quả".

Cùng với việc phát huy hiệu quả các mô hình tái hòa nhập cộng đồng , Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả Quyết định số 22, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thường xuyên phối hợp với công an xã, phường, các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác rà soát đối tượng thụ hưởng, nhu cầu vay vốn và tổ chức bình xét cho vay, giải ngân đảm bảo nhanh chóng kịp thời.

Bên cạnh đó, các phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội phối hợp các đơn vị liên quan làm tốt việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích.

Thượng tá Đỗ Đức Thụ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Thời gian qua, với tư cách là cơ quan thường trực của cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 286 để triển khai thực hiện Quyết định số 22. Và ngay sau khi thực hiện Kế hoạch 286, chúng tôi đã tham mưu cho Giámđốc phối hợp với Ngân hàng Chính sách ký kết Quy chế phối hợp số 07 để triển khai thực hiện".

Ông Đào Ngọc Đức, Chủ tịch UBND xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết: "Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ba Đình rất quan tâm, tạo điều kiện cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng khi chấp hành án về địa phương. Xã đã chỉ đạo Công an phối hợp với các đơn vị như Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện cho các đối tượng vay vốn theo Nghị định 22 của Chính phủ để các đối tượng có thể tái hòa nhập cộng đồng, trở thành một công dân tốt".

Sau một thời gian chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, khó khăn lớn nhất của anh Đặng Văn Sử, thôn Tứ Thôn, xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa là không có vốn để đầu tư làm ăn phát triển kinh tế. Đúng lúc đó, anh được Công an xã Ba Đình, cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nga Sơn đến thăm hỏi, động viên và tư vấn về chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Sau khi đáp ứng được các điều kiện, năm 2023, anh đã được cán bộ ngân hàng hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và được giải ngân 100 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế.

Với lợi thế gia đình có diện tích đất nông nghiệp, anh Sử đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, bò. Đến nay, gia đình anh có 20 lợn sinh sản, 10 con bò. Hàng năm, trừ mọi chi phí, gia đình anh thu về gần 200 triệu đồng. Có công việc để làm, thu nhập ổn định cũng giúp bản thân anh sống có trách nhiệm hơn, tránh xa những cám dỗ, cạm bẫy trong xã hội.

Nhờ cải tạo tốt và được giảm án ra tù trước thời hạn vì tội cố ý gây thương tích, năm 2022, anh Lê Duy Trường, thôn Thành Đồng, xã Thiệu Hóa đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình và xã hội. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để vươn lên phát triển kinh tế nhưng không có vốn sản xuất nên anh chỉ biết bám trụ với nghề nuôi chim bồ câu nhỏ lẻ, thu nhập cũng vì thế bấp bênh, không ổn định.

May mắn, được sự hỗ trợ của Công an xã Thiệu Hóa, anh được tiếp cận nguồn vốn 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù. Từ số vốn này, cùng với sự hỗ trợ của gia đình, anh Trường đã mạnh dạn đầu tư mở rộng chuồng trại, máy ấp trứng để nuôi chim bồ câu Pháp.

Đến nay, anh đã phát triển được trên 1.000 cặp chim bồ câu Pháp. Theo anh Trường, chim bồ câu Pháp nuôi trong vòng 45 ngày bán với giá 150 nghìn đồng/1 đôi. Với đầu ra ổn định, mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi trên 200 triệu đồng.

Có thể thấy rằng, Quyết định số 22, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vay vốn để sản xuất, kinh doanh, có việc làm, thu nhập ổn định.

Sau hơn 2 năm thực hiện, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa đã làm hồ sơ cho 727 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, với số tiền vay gần 67 tỷ 460 triệu đồng. Trong đó, có 18 người đã trả hết nợ và trả nợ dần với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ông Lê Gia Tuân, Phó GĐ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: " Đến thời điểm hiện tại, đơn vị chúng tôi đã cho vay được 34 khách hàng với số dư nợ là 3 tỷ 380 triệu đồng. Khách hàng vay vốn là người chấp hành xong án phạt tù đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như tại địa phương".

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Hóa cũng cho biết thêm: "Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an tỉnh. Thứ nhất là tăng cường rà soát người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu, đủ điều kiện về vốn để hướng dẫn hồ sơ cho vay, bình xét cho vay để giải ngân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời. Thứ hai là tiếp tục tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đối với người chấp hành xong án phạt tù".

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các mô hình tái hòa nhập cộng đồng đã mang lại hiệu quả tích cực, khích lệ người từng lầm lỗi nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành công dân tốt, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tình trạng tái phạm tội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội đem lại cuộc sống bình yên trên địa bàn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm ổn định; tỷ lệ tái phạm tội đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng thấp, khoảng 0,5%.

Có thể khẳng định, con đường trở về nẻo thiện chưa bao giờ là dễ dàng đối với những người từng lầm lỗi. Và trên hành trình ấy, ngoài sự nỗ lực không ngừng của chính bản thân mỗi người chấp hành xong án phạt tù, sự đồng hành của gia đình, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội để họ xóa bỏ mặc cảm, sớm hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nội dung: Hoàng Mai - Văn Thiện

Đồ Họa: Minh Hương