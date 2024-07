Đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 1/7/2024 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh - trật tự (ANTT) ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành. Cùng với cả nước, trong ngày 1/7 tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 558 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Huyện Thiệu Hóa là đơn vị cấp huyện được UBND tỉnh lựa chọn tổ chức điểm lễ ra mắt.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện Thiệu Hoá.

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng 501 thành viên của 167 Tổ bảo vệ ANTT được thành lập tại 24/24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự buổi lễ.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Thiệu Hoá dự buổi lễ.

Trong những năm qua, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, đã nỗ lực triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch, biện pháp nhằm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện cũng nảy sinh một số vấn đề xã hội phức tạp; đáng chú ý là hoạt động của một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cắp, gây thương tích, cờ bạc, số đề... Các tội phạm, vi phạm pháp luật phát sinh từ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân có xu hướng gia tăng.

Tiết mục văn nghệ tại lễ ra mắt.

Toàn cảnh buổi lễ.

Ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Để cụ thể hóa các nội dung được Luật giao, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, trên cơ sở tham mưu của Công an tỉnh, sau khi báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, ngày 27/6/2024 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND quyết định số lượng tổ bảo vệ ANTT, số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương trong tỉnh cùng với cả nước đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hoá phát biểu tại buổi lễ.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện Thiệu Hóa dự buổi lễ.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện Thiệu Hóa dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Ngoài huyện Thiệu Hóa là đơn vị chọn chỉ đạo điểm, trong ngày 1/7 tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Theo đó, trên địa bàn tỉnh sẽ thành lập 4.351 Tổ bảo vệ ANTT tại thôn, bản, khu phố với 13.053 thành viên được bố trí độc lập, không kiêm nhiệm. Từ hôm nay, các đồng chí trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức có cơ sở pháp lý, có điều kiện tốt nhất phát huy vai trò, kinh nghiệm và gắn bó lâu dài với công tác giữ gìn ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là dấu mốc quan trọng khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành, cũng như đánh dấu chặng đường phát triển mới của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Công an tỉnh đã khẩn trương tham mưu để UBND tỉnh kịp thời trình HĐND thông qua Nghị quyết thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở từ ngày 1/7/2024. Huyện Thiệu Hóa trong thời gian ngắn đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức lễ ra mắt trang trọng, chu đáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành và lời tri ân sâu sắc nhất đến các đồng chí đã từng là công an viên bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, đội trưởng, đội phó đội dân phòng đã không quản khó khăn, hiểm nguy, trong đó có cả sự hy sinh về tính mạng, sức khoẻ để từng ngày, từng giờ bám sát địa bàn góp phần giữ bình yên cho quê hương, làng, xóm.

Thời gian tới, để phát huy vai trò, vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Thiệu Hóa nói riêng, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần thống nhất nhận thức, xác định vị trí, tầm quan trọng của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để chỉ đạo lực lượng Công an với vai trò nòng cốt, phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu triển khai một cách đầy đủ, thống nhất, bao quát và bám sát cơ sở.

Cần huy động cả hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền tạo sự ủng hộ của Nhân dân đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động, điều hành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, hướng dẫn, phân công, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT đảm bảo đạt hiệu quả cao, góp phần bảo đảm tốt tình hình ANTT ở địa phương.

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương.

Các đồng chí thành viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật; trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, xứng đáng là lực lượng đáng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ở cơ sở.

Đặc biệt, cần làm tốt 6 nhóm nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ công an cấp xã bao gồm: Nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú ở cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện Thiệu Hoá.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng trong thời gian tới mỗi thành viên tổ bảo vệ ANTT sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phấn đấu công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để khẳng định rằng đây là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giải quyết kịp thời, nhanh chóng, từ sớm, từ cơ sở các vụ việc liên quan đến ANTT, không để mâu thuẫn nhỏ tạo thành vụ việc lớn, phát sinh tội phạm và tạo thành các “điểm nóng”.

Sau lễ ra mắt, lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của huyện Thiệu Hoá đã ra quân diễu hành biểu dương lực lượng.

