Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 8 chung cuộc tại giải VĐQG V.League 1 mùa giải 2023-2024

Hòa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 ở vòng đấu thứ 26 – vòng đấu cuối cùng, Đông Á Thanh Hóa kết thúc giải VĐQG V.League 1, mùa 2023-2024 với vị trí thứ 8 chung cuộc. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội sẽ phải đá play-off trụ hạng.

Đông Á Thanh Hóa kết thúc mùa giải V.League 1 với vị trí thứ 8

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà với nhiệm vụ buộc phải giành chiến thắng để chắc chắn trụ hạng. Điều này đã được các học trò của HLV Nguyễn Thành Công thể hiện ngay từ những phút đầu. Thế trận áp đảo đã được đội chủ nhà tạo ra, cùng với đó là liên tiếp những cơ gội ghi bàn trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Các chân sút như Đình Tiến, Phi Sơn, Diallo, Trọng Hoàng đã có ít nhất 4 cơ hội có thể mở tỷ số nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa chơi với tốc độ chậm và phần nào dành sự tập trung cho khâu phòng thủ để chống đỡ các pha tấn công của đội chủ nhà. Tuyến giữa của đội khách đã chơi không tốt nên bộ ba Lê Quốc Phương – Rimario – Lâm Ti Phông trên hàng công có ít cơ hội dứt điểm.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) áp đảo trước Đông Á Thanh Hóa

Thế trận khá giằng co đã được hai đội tạo ra ở cuối hiệp 1. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn duy trì sức ép, còn Đông Á Thanh Hóa vẫn chơi phòng thủ - phản công. Hiệp 1 khép lại với kết quả tạm thời 0-0 sau một loạt pha tranh chấp bóng khá quyết liệt của cầu thủ hai đội.

Kết quả các trận đấu khác sau hiệp 1 đang có lợi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng có kết quả chưa thuận lợi. LPBank Hoàng Anh Gia Lai bị Hải Phòng dẫn 1-0, còn Sông Lam Nghệ An có kết quả hòa 0-0 với đội chủ nhà Thể Công Viettel. Kết quả tạm thời này đang khiến Sông Lam Nghệ An thất thế nhất. Ở cuộc đua tranh vị trí á quân, lợi thế thuộc về Merryland Quy Nhơn Bình Định khi đội bóng đất Võ dẫn trước Công an Hà Nội 2-0. Trong khi Hà Nội FC bất ngờ bị đội khách Becamex Bình Dương dẫn 1-0.

Thế trận giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đông Á Thanh Hóa không có nhiều thay đổi khi ưu thế vẫn thuộc về đội chủ nhà. HLV Popov tiếp tục chỉ đạo các học trò chơi phòng thủ phản công. Đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công tiếp tục tạo ra được nhiều pha tấn công và cơ hội ghi bàn hơn.

Phút 61, Doãn Ngọc Tân nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài kiểm tra VAR. Đông Á Thanh Hóa chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Chơi hơn người, HLV Nguyễn Thành Công liên tục tăng cường nhân sự cho hàng công với quyết tâm giành chiến thắng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trước Đông Á Thanh Hóa

Tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng sự nôn nóng đã khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bỏ lỡ khá đáng tiếc. Đội chủ nhà rơi vào thế “chân tường” khi ở cùng thời điểm, Sông Lam Nghệ An dẫn Thể Công Viettel 2-0 và LPBank Hoàng Anh Gia Lai dẫn Hải Phòng 2-1. Nếu kết quả này được giữ nguyên và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là đội xếp thứ 13 và phải đá play-off.

Chơi thiếu người, Đông Á Thanh Hóa vẫn cầm chân được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Không thể có bàn thắng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận tỷ số hòa 0-0 chung cuộc. Với việc LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đều có chiến thắng, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công sẽ phải đá play-off với PVF-CAND, đội bóng xếp thứ nhì ở giải hạng nhất để tranh suất chơi ở giải VĐQG V.League 1 mùa giải 2024-2025. Trước đó, SHB Đà Nẵng – đội vô địch Giải hạng Nhất đã giành tấm vé đầu tiên lên chơi ở V.League 1 mùa giải tới.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải đá play-off với PVF-CAND để quyết định tấm vé dự V.League 1 mùa giải 2024-2025

Còn với Đông Á Thanh Hóa, kết thúc mùa giải V.League 1 với 35 điểm, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, đoàn quân của HLV Popov vẫn đang có cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Quốc gia mùa giải này. Sau đây 4 ngày, Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp Thép Xanh Nam Định trên sân nhà ở vòng bán kết Cúp Quốc gia.

Kết quả vòng 26 V.League 1: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Đông Á Thanh Hóa 0-0 Thể Công Viettel – Sông Lam Nghệ An 0-2 LPBank Hoàng Anh Gia Lai – Hải Phòng 2-1 Merryland Quy Nhơn Bình Định – Công an Hà Nội 4-1 Khánh Hòa – TP Hồ Chí Minh 0-1 Quảng Nam - Thép Xanh Nam Định 1-3 Hà Nội FC – Becamex Bình Dương 3-3

BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC V.LEAGUE 1, MÙA GIẢI 2023-2024

Thép Xanh Nam Định là nhà tân vô địch Giải V.League 1 mùa giải 2023-2024

Kết quả Giải VĐQG V.League 1 mùa giải 2023-2024: - Đội vô địch: Thép Xanh Nam Định - Đội á quân: Merryland Quy Nhơn Bình Định - Đội hạng ba: Hà Nội FC - Vua phá lưới: Rafaelson (Thép Xanh Nam Định) 31 bàn - Đội xuống hạng: Khánh Hòa - Đội phải đá play-off trụ hạng: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Mạnh Cường