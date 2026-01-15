Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân

Chiều 15/1, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị tổng kết công tác của Liên hiệp năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại Nhân dân, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Ông Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại hội nghị.

Hoạt động đối ngoại Nhân dân được triển khai đồng bộ, linh hoạt, bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh. Nhiều hoạt động giao lưu, gặp mặt hữu nghị được tổ chức thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm các mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước, như: 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Séc và Hungary, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Liên bang Đức... Qua đó, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân tỉnh Thanh Hóa với bạn bè quốc tế.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận 11 chương trình, dự án và phi dự án mới, với tổng vốn khoảng 1,9 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục và hỗ trợ sinh kế. Đặc biệt, nhiều khoản viện trợ khẩn cấp đã kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, sớm ổn định đời sống.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Túy phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác kiều bào và người Thanh Hóa ở nước ngoài được quan tâm thường xuyên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, vận động con em quê hương hướng về xây dựng tỉnh nhà.

Liên hiệp và 10 hội hữu nghị thành viên không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và môi trường đầu tư của tỉnh đến bạn bè quốc tế.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế cũng như kết quả đã đạt được trong năm qua; trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cũng như kết quả đạt được của Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên trong năm qua.

Đồng chí khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác đối ngoại Nhân dân của tỉnh đã được triển khai chủ động, bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh. Nhiều hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân Thanh Hóa với bạn bè quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn.

Đại biểu dự hội nghị.

Bước vào năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh, công tác đối ngoại Nhân dân và nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đứng trước những yêu cầu mới, đòi hỏi chất lượng và hiệu quả hoạt động phải tiếp tục được nâng cao, thực chất hơn, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ về công tác đối ngoại để xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2026 bảo đảm thiết thực, khả thi và hiệu quả.

Cơ quan thường trực Liên hiệp cần chủ động phối hợp với từng hội hữu nghị thành viên nhằm thống nhất định hướng, xác định rõ nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với đặc thù của từng hội; đồng thời nâng cao tính chủ động trong kết nối, mở rộng quan hệ với các đối tác, tổ chức Nhân dân nước ngoài.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về đối ngoại và đối ngoại Nhân dân đến đông đảo hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Liên hiệp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại Nhân dân; nâng cao chất lượng các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị với đối tác nước ngoài; gắn hoạt động đối ngoại Nhân dân với các ngày lễ lớn của đất nước và những sự kiện ngoại giao quan trọng. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Thanh Hóa; giới thiệu tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh tới bạn bè quốc tế.

Chủ động mở rộng, nâng cao chất lượng quan hệ hợp tác với các đối tác và tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tăng cường vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ, bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, hướng tới hiệu quả bền vững, lâu dài.

Đồng thời, tiếp tục củng cố, xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội thành viên vững mạnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại Nhân dân; tăng cường phối hợp, huy động các nguồn lực hợp pháp phục vụ hoạt động đối ngoại.

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đề nghị Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên tích cực phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; tham gia hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã trao Giấy khen của Liên hiệp tặng các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác năm 2025.

Lê Hợi