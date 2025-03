Doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa - Kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình

Cần có giải pháp thúc đẩy cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh Ông Mai Xuân Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phát biểu tại buổi tọa đàm. Ông Mai Xuân Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đề nghị các sở, ngành, cơ quan chức năng, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút gọn thủ tục cấp phép đầu tư, kinh doanh, giảm thời gian xử lý hồ sơ, minh bạch hóa các quy trình, tiêu chí, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường cơ chế đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. Tháo gỡ rào cản để thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH XD và TM Lam Sơn phát biểu tại buổi tọa đàm. Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Tỉnh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH XD và TM Lam Sơn cho biết, hiện nay cụm công nghiệp (CCN) đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm và gia tăng giá trị sản xuất tại địa phương. Việc thu hút đầu tư vào CCN không chỉ giúp mở rộng sản xuất mà còn tạo ra chuỗi cung ứng bền vững, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình thu hút đầu tư vào CCN còn gặp nhiều khó khăn, cả về thực tiễn triển khai lẫn các rào cản pháp lý. Trong đó, việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào thuê lại đất trong CCN gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc tính tiền thuê đất cho các CCN còn rất chậm; cùng với đó là sự chậm trễ trong việc xác định giá đất cụ thể; quy trình giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn vướng mắc; công tác khớp nối các quy hoạch thiếu đồng bộ trong quy trình lập quy hoạch; chậm cập nhật, điều chỉnh quy hoạch. Chính vì vậy, nhà đầu tư phải thực hiện bổ sung, điều chỉnh pháp lý rất phức tạp. Hiện nay, một số huyện chưa tập trung vào việc GPMB như đo đạc, kiểm đếm, lập dự toán, quyết định thu hồi đất... Nhất là các dự án phải tái định cư cho dân thì tiến độ càng chậm. Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Thanh Hóa phát biểu tại buổi tọa đàm. Gỡ khó để ngành dệt may phát triển Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Thanh Hóa đề nghị cần có cơ chế hỗ trợ các DN trong sản xuất về dệt may; tạo điều kiện về pháp lý để các DN lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái, đáp ứng các tiêu chuẩn nhà máy xanh. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành giải quyết sớm thủ tục hành chính, pháp lý cho các DN thực hiện dự án. Theo ông Lâm, nếu DN không đảm bảo năng lực về tài chính để thực hiện dự án, UBND tỉnh nên sớm thu hồi. Ông Nguyễn Duy Nở, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi tọa đàm. Nguồn cung vật liệu khan hiếm Ông Nguyễn Duy Nở, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hoàng Tuấn nêu lên vấn đề khan hiếm về nguyên vật liệu dẫn đến chậm tiến độ ở các công trình dự án, việc cấp các mỏ đất khai thác xa với công trình làm đường giao thông và đề nghị tỉnh cần chỉ đạo các cấp, các ngành cần quy hoạch mỏ phân bố đều trên các huyện, thị để các doanh nghiệp thuận tiện trong việc triển khai thi công các công trình dự án. Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình phát biểu tại buổi tọa đàm. Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Thanh Hóa phát triển, ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình đề nghị cần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ các quy định của Nhà nước, của tỉnh một cách quyết liệt, cụ thể, rõ ràng cho từng dự án. Cán bộ thực thi công vụ phải đặt mình trong tâm thế giải quyết tốt cho DN, trên tinh thần hướng dẫn, hỗ trợ DN để DN có cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh, chứ không phải với tâm thế bắt bẻ, hạch sách, nhũng nhiễu DN. Doanh nghiệp và các cấp chính quyền cơ sở tích cực tham gia phản ánh những bất cập, vướng mắc về thể chế, về pháp luật và các quy định của tỉnh để cơ quan chức năng tiếp thu, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Tiếp tục phát huy hiệu quả của bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ngành, tiến tới là đánh giá cấp chính quyền cơ sở mới để tạo động lực cho cải cách, cũng như tạo sự công bằng cho cộng đồng doanh nghiệp khi được tham gia đóng góp xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước. Bà Trịnh Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa phát biểu tại buổi tọa đàm. Tại buổi tọa đàm, cộng đồng doanh nghiệp cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành cấp tỉnh, các địa phương tháo gỡ khó khăn để có giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; có giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ; giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư, kích cầu thị trường bất động sản.