Đoàn ĐBQH Thanh Hoá tham gia góp ý vào 3 dự án luật

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 6/5 Tổ 18 gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang và Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi). ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận tại tổ.

Tham gia góp ý về dự án Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, các ĐBQH thống nhất cao với sự cần thiết ban hành dự án luật. Đồng thời cho rằng, dự thảo Luật được xây dựng và ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp vào nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân...

ĐBQH Vũ Xuân Hùng phát biểu thảo luận tại tổ.

Tham gia góp ý, ĐBQH Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội (Đoàn ĐBQH Thanh Hoá) đề nghị nên tích hợp các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và rà soát trong nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng; nên có quy định về chính sách đãi ngộ thu hút nhân lực, nhân tài trong các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; cần có chế tài trong quản lý và chuyển giao những dự án công nghệ; cần có quy định cập nhật danh mục sản phẩm công nghệ, hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu và chuyển giao để bảo đảm lý do quốc phòng - an ninh; đồng thời cần có quy định về công tác kiểm tra, hậu kiểm và các cơ chế xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lợi dụng xuất khẩu, nhập khẩu trong chuyển giao khoa học, công nghệ...

ĐBQH Mai Văn Hải phát biểu thảo luận tại tổ.

Tham gia góp ý, ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị tên gọi của dự thảo Luật nên lấy là Luật Khoa học, Công nghệ (sửa đổi). Cần quản lý chặt chẽ trong việc quy định và khuyến khích để tạo điều kiện trong việc nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có quy định về pháp lý.

Nên chăng trong luật phải xác định được tiêu chí về nguyên tắc đề tài nghiên cứu có khả năng rủi ro. Nên bỏ quy định về tạp chí khoa học; cần làm rõ và quy định chặt chẽ đối với doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao làm chủ công nghệ thương mại hoá kết quả nghiên cứu...

ĐBQH Lê Thanh Hoàn tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các ĐBQH thống nhất cao với sự cần thiết ban hành dự án luật; đồng thời góp ý, bổ sung một số nội dung nhằm đảm bảo luật được xây dựng chặt chẽ và sát thực tiễn để thuận lợi trong quá trình thực hiện khi luật ban hành, có hiệu lực.

Tham gia góp ý về dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), các ĐBQH cơ bản thống nhất với việc sửa đổi dự án luật. Đồng thời cho rằng, việc sửa đổi dự án luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật; góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận tại tổ.

Phát biểu kết luận tại tổ, ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các ý kiến của các ĐBQH đều thống nhất cao với các tờ trình của Chính phủ gửi đến Quốc hội. Các ý kiến là xác đáng, xuất phát từ tình hình thực tiễn. Đây là cơ sở để Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh các dự án luật.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị thư ký hội nghị tập hợp đầy đủ ý kiến của các ĐBQH để chuyển đến các cơ quan chủ trì soạn thảo theo quy định.

