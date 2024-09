Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024

Trong 2 ngày 13 và 14/9, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu và Điều hành an toàn, an ninh mạng tỉnh Thanh Hóa”. Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan trong toàn tỉnh. Chương trình do Sở TT&TT phối hợp với Trung tâm VNCERT, Bộ TT&TT tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Văn Tước, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Tước, Phó Giám đốc Sở TT&TT nhấn mạnh: Cổng dữ liệu mở là hệ thống đầu mối tập trung để phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu mở của cơ quan nhà nước trong nội bộ tỉnh đến với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân khai thác và làm giàu dữ liệu phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn thông tin đối với Cổng dữ liệu mở của tỉnh để hoạt động ổn định, an toàn, bảo mật trên môi trường mạng là hết sức quan trọng, cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh thời gian qua, các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp, gia tăng, xuất hiện các chiến dịch tấn công mạng có chủ đích sử dụng các mã độc phức tạp, các kỹ thuật tấn công tinh vi để xâm nhập vào hệ thống thông tin quan trọng.

Toàn cảnh chương trình diễn tập.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Văn Tước mong muốn thông qua hoạt động diễn tập thực chiến lần này, các đồng chí tham dự chương trình có thể vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tiếp tục trau dồi, cập nhật kiến thức mới để phục vụ công tác chuyên môn.

Đại diện VNCERT/CC hướng dẫn diễn tập.

Tại chương trình, các chuyên gia an ninh mạng sẽ giới thiệu các nội dung: Tổng quan về an toàn thông tin mạng; kỹ năng phân tích mã độc, điều tra chứng cứ số; hướng dẫn xây dựng và triển khai quy trình ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng; hướng dẫn sử dụng nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng (IRLab) và nền tảng hỗ trợ điều tra số (DFLab)...

Theo kịch bản chương trình, Đội tấn công sẽ khai thác các lỗ hổng, sai sót trong các công cụ lưu trữ và kết nối dữ liệu, tiến hành tấn công, thay đổi, đánh cắp khai thác dữ liệu. Sự cố được phát hiện, Đội phòng thủ tiến hành ứng cứu, loại bỏ các mã độc trên hệ thống phần mềm và bảo vệ hệ thống dữ liệu đã bị tấn công.

Thành viên các Đội tấn công và Đội phòng thủ thực hiện diễn tập.

Chương trình diễn tập cung cấp cách thức tổ chức triển khai các bước phòng ngừa, ngăn chặn và xây dựng quy trình ứng cứu và xử lý sự cố an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức huấn luyện và diễn tập phòng chống tấn công có chủ đích nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cho các hệ thống thông tin hoạt động thông suốt, thường xuyên, liên tục 24/24; sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin mạng. Qua đó giúp cho các học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để xử lý các sự cố về an toàn thông tin tại các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị mình.

Linh Hương