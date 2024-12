Đảng ủy BĐBP tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Chiều 10/12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm, dự báo, đánh giá sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, đối sách linh hoạt, giải quyết đúng đắn các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ.

Nổi bật là đã lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chặt chẽ đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới; phối hợp tuần tra, kiểm tra, giám sát, thực thi pháp luật trên biển.

Phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Thực hiện nghiêm các hiệp định, quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống khai thác IUU.

Thực hiện đồng bộ, có chiều sâu công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung nâng cao chất lượng trong nắm tình hình từ sớm, từ xa. Kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, đối sách phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với hoạt động của địch và các loại đối tượng; chủ động xử lý vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, kế hoạch, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao Nhân dân góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Tuyên truyền thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” trên khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa; Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Chỉ đạo tổ chức tốt các Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân đoàn kết, Tết biên cương” và các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân. Duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương, phát huy hiệu quả vai trò cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ bản giáp biên, phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 9/8/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đỡ đầu các đơn vị BĐBP trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025.

Năm 2024, lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ trì bắt, khởi tố 33 vụ/40 đối tượng, tang vật thu 4.196,613g Hêrôin; 48.870 viên ma tuý tổng hợp; 7.979,71g kethamin; 2.940,69g ma túy đá; 14kg thuốc nổ; 150 kíp nổ; 2 súng quân dụng; 100 viên đạn. Phối hợp với lực lượng công an bắt, khởi tố 10 vụ/17 đối tượng, thu 42kg ma túy các loại, 8.727 viên ma tuý tổng hợp. Xử lý vi phạm hành chính 151 vụ/185 đối tượng. Thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 951 triệu đồng. Vận động thu hồi được 168 khẩu súng tự chế, 1kg đạn chì.

Trong phương hướng lãnh đạo, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống về chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, các mô hình BĐBP tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong BĐBP tỉnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho CBCS; xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng ủy BĐBP tỉnh năm 2024; đồng thời đánh giá Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy BĐBP tỉnh năm 2025 đã dự báo, đánh giá toàn diện, sát đúng hình hình an ninh chính trị ở khu vực biên giới, biển, đảo.

Đồng chí lưu ý, BĐBP tỉnh phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng công an, quân sự trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Trong thời gian tới, BĐBP tỉnh cần làm tốt công tác dân vận, tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp Nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc Toản - Trương Tùng (CTV)