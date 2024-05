Đại tướng Lương Cường cùng Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Quan Sơn

Sáng 4/5, tại Trung tâm hội nghị huyện Quan Sơn, các ĐBQH gồm: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Quan Sơn trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao đổi với lãnh đạo và cử tri huyện Quan Sơn.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cùng các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Quan Sơn.

Cùng tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Tổng Cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Quan Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Quan Sơn gửi tới Quốc hội khóa XV.

Cử tri xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Quan Sơn vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời đánh giá cao chất lượng hoạt động của các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã phát huy được vai trò của người đại biểu dân cử, nhất là đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách tại các kỳ họp của Quốc hội. Đồng thời thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa trong quá trình phát triển đất nước, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng hiện đại.

Cử tri xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Quan Sơn đã phản ánh đến ĐBQH những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống và đề nghị ĐBQH có ý kiến với các bộ, ngành đầu tư nâng cấp tuyến đường tuần tra cơ động kết hợp kinh tế - xã hội từ Km 42-QL.217 đi mốc biên giới H5 nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới...

Cử tri và Nhân dân xã Sơn Điện đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cây cầu cứng bắc qua sông Luồng với chiều dài khoảng 1km, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con di dân sang bên phía bắc sông Luồng ổn định dân cư và phát triển kinh tế - xã hội cho 5 bản: Tân Sơn, Nhài, Na Nghịu, Na Lộc và Ngàm thuộc xã Sơn Điện.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Quan Sơn kiến nghị ĐBQH đề nghị với Chính phủ sớm ban hành chính sách tiền lương mới theo hướng thu hút nhân lực cho vùng miền núi cao; sửa đổi Nghị định 116/2016/NĐ-CP theo hướng mở rộng hơn điều kiện học sinh là đối tượng được hưởng chế độ bán trú, từ đó giúp duy trì mô hình trường Phổ thông dân tộc bán trú hoặc mô hình trường phổ thông có học sinh bán trú; tạo điều kiện để giáo viên và học sinh ở các trường này yên tâm công tác và học tập, giúp nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong đó có huyện Quan Sơn. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm cấp kinh phí để huyện xây mới công trình đài tưởng niệm liệt sĩ cấp huyện; ĐBQH tỉnh có ý kiến đến Quốc hội và các bộ có liên quan xem xét điều chuyển nguyên trạng tài sản công là cơ sở nhà, đất của trụ sở công an huyện Quan Sơn (vị trí cũ) về địa phương quản lý, sử dụng cho đúng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Quan Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Đại tướng Lương Cường phát biểu với cử tri huyện Quan Sơn.

Phát biểu với cử tri huyện Quan Sơn, Đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri; chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quan Sơn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

Đại tướng Lương Cường cũng thông báo tới các cử tri huyện Quan Sơn về tình hình thế giới, khu vực tác động sâu sắc đến chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhấn mạnh, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho thời gian tới. Công tác bảo đảm an sinh xã hội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, thực hiện kịp thời. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cử tri huyện Quan Sơn tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quan Sơn đã đạt được trong những tháng đầu năm 2024. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn tác động, chi phối, song dưới sự lãnh đạo kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện được duy trì ổn định, thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán tỉnh giao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc... Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh; quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững, an ninh biên giới được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Thay mặt các ĐBQH, Đại tướng Lương Cường hoan nghênh và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các cử tri huyện Quan Sơn. Những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương đã được đại diện lãnh đạo địa phương trao đổi, làm rõ. Những vấn đề chưa được giải đáp, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ có trách nhiệm chuyển đến Quốc hội, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét một cách thấu đáo và thông tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất.

Đại tướng Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cử tri huyện Quan Sơn.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở trên địa bàn huyện Quan Sơn.

