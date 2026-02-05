Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 5/2, tại Tổ dân phố Ba Đình 5, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 4 ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tối 5/2, tại Tổ dân phố Ba Đình 5, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 4 ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các ứng cử viên và đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị các ứng cử viên công tác, phường Hạc Thành cùng đông đảo cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Trong danh sách 4 người được giới thiệu ứng cử, có 3 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp - Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các ứng cử viên HĐND tỉnh: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã thông qua chương trình, nội dung hội nghị; giới thiệu tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đồng thời trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của từng người ứng cử để cử tri nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành phát biểu tại hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 bày tỏ vinh dự khi khu phố có 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thống nhất đánh giá: Các đồng chí ứng cử viên đều là những cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Bên cạnh đó, các đồng chí đều có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác; dù ở cương vị trí công tác nào, các đồng chí cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Cử tri tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh sự tín nhiệm, cử tri cũng gửi gắm kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi cư trú, sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền; tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thay mặt những người ứng cử, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu cảm ơn những tình cảm của cử tri dành cho các ứng cử viên.

Thay mặt những người ứng cử, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng mà cử tri dành cho các ứng cử viên.

Các ứng cử viên nhận thức sâu sắc rằng, được các cơ quan, đơn vị và cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm cao đối với cử tri và Nhân dân. Là đại biểu được Nhân dân tín nhiệm bầu ra và đại diện cho Nhân dân tham gia vào HĐND các cấp để bàn bạc, quyết định những vấn đề hệ trọng của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị, nếu trúng cử, các đồng chí với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết của mình sẽ cùng các đại biểu HĐND tích cực tham gia các hoạt động của HĐND các cấp.

Đồng thời, luôn gần gũi với cử tri và Nhân dân Tổ dân phố Ba Đình 5, cũng như Nhân dân cả tỉnh để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhằm kịp thời phản ánh tới HĐND các cấp, các cơ quan có thẩm quyền, qua đó giải quyết kịp thời những vấn đề mà cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Quang cảnh hội nghị.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 tham dự hội nghị.

Các ứng viên xác định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sinh hoạt, lối sống cũng như trong công tác; thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của phường, nơi cư trú. Đồng thời, không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp trong công tác, nhằm hoàn thành tốt nhất trọng trách của người đại biểu HĐND các cấp mà cử tri đã tín nhiệm gửi gắm.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

100% cử tri có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu 4 đồng chí trong danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các ứng cử viên HĐND tỉnh: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố Ba Đình 5.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, 100% cử tri có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu 4 đồng chí trong danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa #Cử tri #Chủ tịch UBND tỉnh #Đại biểu HĐND tỉnh #MTTQ #Tổ dân phố #Nhiệm kỳ #phường Hạc Thành #Nhân dân

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân...
[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước như: ấn định ngày bầu cử sớm (15/3/2026), rút ngắn quy trình bầu cử từ...
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí - xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh