Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 thống nhất giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tối 5/2, tại Tổ dân phố Ba Đình 5, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 4 ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên và đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị các ứng cử viên công tác, phường Hạc Thành cùng đông đảo cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5.

Trong danh sách 4 người được giới thiệu ứng cử, có 3 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp - Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã thông qua chương trình, nội dung hội nghị; giới thiệu tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đồng thời trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của từng người ứng cử để cử tri nghiên cứu, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến.

Đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành phát biểu tại hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 bày tỏ vinh dự khi khu phố có 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thống nhất đánh giá: Các đồng chí ứng cử viên đều là những cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Bên cạnh đó, các đồng chí đều có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác; dù ở cương vị trí công tác nào, các đồng chí cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cử tri tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh sự tín nhiệm, cử tri cũng gửi gắm kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi cư trú, sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền; tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thay mặt những người ứng cử, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu cảm ơn những tình cảm của cử tri dành cho các ứng cử viên.

Các ứng cử viên nhận thức sâu sắc rằng, được các cơ quan, đơn vị và cử tri tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm cao đối với cử tri và Nhân dân. Là đại biểu được Nhân dân tín nhiệm bầu ra và đại diện cho Nhân dân tham gia vào HĐND các cấp để bàn bạc, quyết định những vấn đề hệ trọng của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị, nếu trúng cử, các đồng chí với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết của mình sẽ cùng các đại biểu HĐND tích cực tham gia các hoạt động của HĐND các cấp.

Đồng thời, luôn gần gũi với cử tri và Nhân dân Tổ dân phố Ba Đình 5, cũng như Nhân dân cả tỉnh để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhằm kịp thời phản ánh tới HĐND các cấp, các cơ quan có thẩm quyền, qua đó giải quyết kịp thời những vấn đề mà cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Quang cảnh hội nghị.

Cử tri Tổ dân phố Ba Đình 5 tham dự hội nghị.

Các ứng viên xác định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sinh hoạt, lối sống cũng như trong công tác; thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của phường, nơi cư trú. Đồng thời, không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp trong công tác, nhằm hoàn thành tốt nhất trọng trách của người đại biểu HĐND các cấp mà cử tri đã tín nhiệm gửi gắm.

100% cử tri có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu 4 đồng chí trong danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

