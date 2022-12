Dịch vụ công trực tuyến – phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn

Công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tất cả vì Nhân dân phục vụ. Đó là những lợi ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại cho người dân. Tuy nhiên, do mới triển khai nên hiện nay, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn thấp.

Công an huyện Như Xuân tuyên truyền cho người dân về các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến.

Với mục tiêu đưa người dân đến gần hơn với dịch vụ công trực tuyến, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích và tích cực tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thượng tá Lê Hồng Thái, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, Công an tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan thông tin đến người dân cũng như các cơ quan liên quan về việc thay thế phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử đối với 100% người dân trong độ tuổi đủ điều kiện, cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” đáp ứng yêu cầu để người dân thực hiện các thủ tục hành chính và đẩy mạnh các dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, trong đó có 11 huyện miền núi, điều kiện còn nhiều khó khăn nên tỷ lệ cá nhân, tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. Nguyên nhân một mặt là do người dân vẫn có thói quen đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an. Mặt khác, nhiều người ít tiếp xúc với công nghệ thông tin, thậm chí nhiều người không có điện thoại thông minh hay máy tính kết nối internet.

Mặc dù bước đầu triển khai còn một số khó khăn, nhưng với quyết tâm, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, Công an Thanh Hóa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 và cài đặt ứng dụng VNEID. Phối hợp với các nhà mạng viễn thông thực hiện chuyển đổi sim điện thoại cho công dân.

Đoàn thanh niên các đơn vị của Công an tỉnh đã phối hợp với các thành đoàn, huyện đoàn và Ban Giám hiệu các nhà trường tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác lưu động phối hợp với các sở, ban ngành trực tiếp đến trụ sở, cơ quan làm việc để thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Qua đó bước đầu đã kích hoạt tài khoản định danh cho hơn 4.000 sinh viên và cán bộ, công nhân viên chức, người lao động...

Công an huyện Vĩnh Lộc hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ Công quốc gia.

Ông Nguyễn Thế Sợi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thanh Hóa là địa phương có số người tham gia BHYT và đi khám, chữa bệnh BHYT đông nhất cả nước. Việc xuất trình thẻ BHYT giấy và giấy tờ tùy thân khi đi khám chữa bệnh là quy định bắt buộc nhưng cũng gây không ít khó khăn trong việc bảo quản thẻ BHYT giấy, quét mã QR code để lấy thông tin trên thẻ... Hàng năm số người làm mất, hỏng xin cấp lại cao, tăng chi phí in ấn, lãng phí thời gian của cả người có thẻ và cán bộ Bảo hiểm. Từ đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thí điểm dùng CCCD gắn chíp thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc làm sạch dữ liệu, đồng bộ dữ liệu.

Việc đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân, không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại cho công dân mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ANTT. Sự hài lòng và đánh giá cao của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã thể hiện sự nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh trong việc nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hà Phương