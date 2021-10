Đào tạo, diễn tập ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021

Từ ngày 25 đến 27-10, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá hối hợp với Công ty CP An ninh mạng Việt Nam tổ chức “Đào tạo, diễn tập ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021”.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình diễn ra đồng thời bằng cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu của hơn 40 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu tạo kênh trao đổi, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo đảm an toàn, ứng cứu khi xảy ra sự cố an ninh mạng; bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của lực lượng kỹ thuật chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan tổ chức trong tình huống phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ; nắm chắc các quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng và cơ chế phối hợp với các đơn vị liên quan để có thể ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Toàn cảnh chương trình

Chương trình đào tạo bao gồm 2 phần: Đào tạo huấn luyện và các hoạt động diễn tập công tác ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn thông tin với các kịch bản đã được xây dựng.

Đại diện Công ty CP An ninh mạng Việt Nam trình bày các nọi dung đào tạo.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm đảm bảo khả năng thích ứng linh hoạt và giảm thiểu nguy cơ đe dọa mất an toàn thông tin, góp phần nâng cao nhận thức, trách niệm trong việc đảm bảo an toàn thông tin khi bị các đối tượng tấn công, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hiện nay.

Linh Hương