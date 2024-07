Chuyển đổi số hoạt động ngân hàng ở Agribank Thanh Hóa

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã và đang đầu tư, ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng và đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng hiện đại.

Cán bộ, nhân viên Agribank Thanh Hóa hướng dẫn người dân các hình thức thanh toán điện tử.

Để đưa dịch vụ ngân hàng số đến với người dân, nhất là khu vực nông thôn, cán bộ, nhân viên Agribank đã Thanh Hóa trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh, cửa hàng, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ dân để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm dịch vụ tiện ích của Agribank; tổ chức tuyên truyền tại tất cả các xã về các ứng dụng mới, tiện ích khi thanh toán không dùng tiền mặt. Cụ thể, vừa qua, tại xã Bình Sơn (Triệu Sơn) Agribank Triệu Sơn đã tổ chức tập huấn hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân. Tại đây, người dân đã được tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ cài đặt sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử của Agribank cũng như sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt, tiết kiệm chi phí, tránh nhầm lẫn trong việc kiểm đếm, vận chuyển và hạn chế rủi ro cho khách hàng, góp phần giúp người dân tiếp cận gần hơn với các sản phẩm dịch vụ hiện đại, thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt. Bà Đinh Thị Hà, người dân xã Bình Sơn, cho biết: “Tham gia buổi tập huấn, chúng tôi được ngân hàng hướng dẫn cài đặt, thanh toán tiền bằng thẻ. Việc sử dụng thanh toán điện tử tôi thấy khá dễ dàng. Với các ứng dụng này chúng tôi muốn thanh toán dùng bằng điện thoại không phải xuống ngân hàng, rất tiện lợi cho người dân”.

Được biết, để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Agribank Triệu Sơn đã tích cực phổ biến hàng loạt các tiện ích, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng Agribank E-Mobile Banking đến người dân, tạo ra trải nghiệm toàn diện cho khách hàng. Qua đó, hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch thanh toán 24/7 mà không cần trực tiếp đến ngân hàng, giúp người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt, tiết kiệm chi phí, tránh nhầm lẫn trong việc kiểm đếm, vận chuyển và hạn chế rủi ro cho khách hàng. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phục vụ khách hàng, bảo đảm mỗi cán bộ ngân hàng là một tuyên truyền viên góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số.

Chị Lại Thị Hảo, chủ cửa hàng Tokyo Mart ở thị trấn Triệu Sơn, cho biết: “Ngoài thanh toán trực tiếp tại quầy, mã QR của Agribank còn giúp chúng tôi thuận tiện trong việc giao và mua hàng. Khi khách hàng không mang tiền mặt có thể thanh toán qua mã QR nhanh chóng với vài thao tác đơn giản trên điện thoại. Hiện cửa hàng đã có khoảng 40% lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này để thanh toán. Điều đó không chỉ giúp cửa hàng tiết kiệm thời gian, nhân công tại quầy mà còn thuận tiện trong việc thanh toán của khách hàng”.

Với mục tiêu hướng đến ngân hàng số, đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại, Agribank Thanh Hóa đã tập trung phát triển, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin gắn với phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, Agribank Thanh Hóa đã nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, bảo đảm an toàn, bảo mật, nâng cao trải nghiệm và gia tăng sự hài lòng của khách hàng, thực hiện tốt nội dung thanh toán thẻ và ngân hàng điện tử đến người dùng. Đồng thời, chú trọng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng mở tài khoản, mở thẻ thanh toán và cài đặt sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử Agribank Plus. Tăng cường các chương trình hợp tác cung ứng các dịch vụ như chi trả lương, thanh toán tiền điện, nước, hóa đơn; thu hộ, chi hộ bằng phương tiện thanh toán điện tử của Agribank. Bên cạnh đó, ngân hàng đã đầu tư lắp đặt thêm hệ thống 41 máy ATM, CDM, 250 máy POS và mở rộng hàng nghìn điểm thanh toán qua QR-Code, VietQR... tạo thuận lợi cho khách hàng trong sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai các phương thức xác thực giao dịch nâng cao đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước và bảo đảm an toàn trong giao dịch ngân hàng điện tử cho khách hàng. Đến trung tuần tháng 7/2024, Agribank Thanh Hóa đã phát hành hơn 150.000 thẻ ngân hàng, có gần 300.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; hơn 42.000 khách hàng đăng ký thanh toán hóa đơn tự động qua Agribank. Đã có hơn 55.000 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử đã được thu thập sinh trắc học, bảo đảm an toàn trong giao dịch.

Nhờ ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, các sản phẩm dịch vụ của Agribank Thanh Hóa đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và góp phần gia tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, đồng hành cùng ngành ngân hàng thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030 của Chính phủ.

Bài và ảnh: Khánh Phương