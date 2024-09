Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng việc tắt sóng 2G Only đến 15/10/2024

Lí do để tạm ngưng tắt sóng 2G theo Thông tư số 10 là để đảm bảo nhu cầu thông tin trong thời gian cần thiết đủ để doanh nghiệp và người dân kịp thời khắc phục thiệt hại cơn bão số 3.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 13/9/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTTTT về việc dừng cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM trong thời hạn 01 tháng (từ ngày 16/9/2024 đến hết ngày 15/10/2024).

Lí do để tạm ngưng theo Thông tư số 10 là để đảm bảo nhu cầu thông tin trong thời gian cần thiết đủ để doanh nghiệp và người dân kịp thời khắc phục thiệt hại cơn bão số 3.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 04/2024/TT-BTTTT ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Cụ thể, ngưng hiệu lực thi hành điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2024/TT- BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng MI T của Việt Nam từ ngày 16/9/2024 đến hết ngày 15/10/2024.

Ngưng hiệu lực thi hành điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 04/2024/TT- BTTTT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng MI T của Việt Nam từ ngày 16/9/2024 đến hết ngày 15/10/ 2024.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2024.

Như vậy, người dùng các thiết bị 2G Only sẽ có thêm một tháng để nâng cấp, chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ 4G trở lên.

Trước đó, các doanh nghiệp viễn thông đã có đề xuất lên cơ quan chức năng xem xét việc lùi thời hạn tắt sóng 2G khi chỉ còn 3 ngày nữa (16/9) sẽ đến thời hạn tắt sóng 2G tại Việt Nam.

Theo thống kê của Cục Viễn thông, đến ngày 8/9/2024, số thuê bao của các nhà mạng còn khoảng 3,4 triệu thuê bao 2G Only. So với tháng 7/2024, trong vòng hơn 1 tháng, số thuê bao 2G Only giảm hơn 5,3 triệu thuê bao./.

Theo Vietnam+