Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), trong 3 ngày từ 23/7 đến 25/7, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các Anh hùng liệt sĩ tại các khu di tích, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh dẫn đầu Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Cùng tham gia có đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Nghệ An); Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn đường 20 Quyết thắng, hang Tám Cô và các nghĩa trang liệt sĩ, địa danh lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - mảnh đất thiêng liêng ghi dấu bao hy sinh oanh liệt vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh dâng lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, với Quân đội nhân dân Việt Nam. Tư tưởng của Người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong Đoàn nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để phát huy hiệu quả không gian, tiềm năng, xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển lên tầm cao mới, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang, cùng thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị.

Trong hành trình tri ân tại vùng đất thiêng Quảng Trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cùng thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang thỉnh chuông tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dâng hương, dâng hoa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn tưởng nhớ đến người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo quân sự tài năng xuất chúng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thành kính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách cùng những cống hiến to lớn của Đại tướng in đậm trong lòng dân, là vị tướng của Nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Trong hành trình tri ân về nguồn, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Nghệ An), bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Truông Bồn - địa danh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại về mảnh đất thiêng liêng thấm đẫm máu đào của các Anh hùng liệt sĩ và biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trên tọa độ lửa Truông Bồn đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh, trong đó có sự hy sinh đầy bi tráng 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 vào ngày 31/10/1968, ngay trước khi đế quốc Mỹ buộc phải ngừng ném bom ở miền Bắc vào 0h ngày 01/11/1968, để lại sự thương tiếc khôn nguôi và mãi mãi xúc động lòng người.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) vào đúng ngày mà 57 năm về trước, lúc 16 giờ ngày 24/7/1968, Tiểu đội 10 nữ TNXP đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân để nối liền mạch máu giao thông “Hậu phương lớn” với "Tiền tuyến lớn”, góp phần cho Tổ quốc toàn thắng. Tên tuổi 10 nữ TNXP mãi mãi được Nhân dân cả nước và bạn bè thế giới nhắc đến như một kỳ tích anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Đoàn cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị - nơi yên nghỉ của hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Đội thanh niên xung phong 25 thuộc Ban xây dựng 67 anh hùng, trong đó có 230 liệt sĩ là con em của quê hương Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn dâng nén hương thơm lên các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ niềm xúc động trước những đóng góp, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để lại tuổi thanh xuân nơi đại ngàn Trường Sơn huyền thoại với lời thề “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Trong chuyến tri ân về nguồn tại nơi được mệnh danh là “vùng đất lửa”, “đất thép”, “vùng đất anh hùng”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã đến thỉnh chuông, đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị) - nơi yên nghỉ của hơn 10.000 Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Dâng hoa và thắp nén hương thơm ở khu nghĩa trang tỉnh Thanh Hóa, thuộc Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn tưởng nhớ hơn 1.000 Anh hùng liệt sĩ là những người con xứ Thanh đã không tiếc máu xương, kiên cường trong mưa bom, bão đạn để giành thắng lợi trên các chiến trường, cùng với quân và dân cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn đường 20 Quyết thắng và hang Tám Cô (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị), nơi ghi dấu tinh thần chiến đấu bất khuất, quả cảm của các thanh niên xung phong ở tuyến đường chiến lược trên dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn tỏ lòng thành kính, biết ơn trước sự anh dũng hy sinh của 8 liệt sĩ thanh niên xung phong quê Thanh Hóa đã cống hiến tuổi thanh xuân trong khi làm nhiệm vụ mở đường, bảo đảm giao thông trên con đường 20 - Quyết thắng để đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất non sông liền một dải.

Đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - nơi an nghỉ của hơn 10.500 liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên mặt trận Đường 9 - Nam Lào. Tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 có gần 400 mộ phần liệt sĩ là con em Thanh Hóa.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong 81 ngày đêm đỏ lửa, năm 1972.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca, Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh - địa danh gắn liền với “lũy thép” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi quy tụ hài cốt của nhiều chiến sĩ, cán bộ, Nhân dân miền Bắc đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến lửa Vĩnh Linh - Quảng Trị.

Tại các nơi đến đặt vòng hoa và dâng hương, thay mặt Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính vô hạn với một thế hệ đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của Nhân dân, làm rạng danh Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thắp hương lên các phần mộ Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp bước truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Tại các nghĩa trang liệt sĩ và các điểm di tích, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã thường xuyên quan tâm chăm sóc mộ phần các liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí đề nghị các ngành, các cấp của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên chăm lo làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, tô đậm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

