Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thăm, tặng quà gia đình chính sách; kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Sáng 5/2, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách; kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Công an phường Hạc Thành; công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 341, Quân khu 4; đồng thời kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trên địa bàn các phường Hạc Thành và Đông Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thăm, chúc Tết bà Đặng Thị Tâm (100 tuổi) trú tại phố Lê Văn Hưu, phường Hạc Thành.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo hai phường Hạc Thành và Đông Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chúc Tết bà Hoàng Thị Nhung (102 tuổi), Lão thành cách mạng, trú tại tổ dân phố Nam Cao, phường Hạc Thành.

Tại phường Hạc Thành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết bà Hoàng Thị Nhung (102 tuổi), Lão thành cách mạng, trú tại tổ dân phố Nam Cao; bà Đặng Thị Tâm (100 tuổi) trú tại phố Lê Văn Hưu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thêm, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, phường Đông Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chúc Tết ông Đỗ Văn Chuyền, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trú tại tổ dân phố 3, phường Đông Sơn.

Tại phường Đông Sơn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thêm, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết; ông Đỗ Văn Chuyền, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trú tại tổ dân phố 3.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao thư và vải lụa Chủ tịch nước tặng bà Đặng Thị Tâm (100 tuổi), trú tại phố Lê Văn Hưu, phường Hạc Thành.

Thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình chính sách là trách nhiệm thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nói chuyện với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn.

Đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã trực tiếp gặp gỡ, nói chuyện với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính, tìm hiểu về tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc vận hành Trung tâm theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân và yêu cầu phường Đông Sơn tiếp tục lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm công vụ.

Đồng chí lưu ý, trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán, Trung tâm phải bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà Công an phường Hạc Thành.

Đến thăm, kiểm tra tình hình trực, sẵn sàng chiến đấu và công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Công an phường Hạc Thành, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an phường trong việc nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực trung tâm của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Công an phường Hạc Thành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phường Hạc Thành là địa bàn rộng, dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, hoạt động kinh tế - xã hội sôi động, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, đòi hỏi lực lượng công an cơ sở phải thực sự là hạt nhân nòng cốt, giữ vai trò trung tâm trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những kết quả đạt được thời gian qua, đặc biệt trong năm 2025 và thời điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh và sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hạc Thành.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tập trung làm tốt công tác quản lý xã hội, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, người từ địa phương khác đến làm ăn, sinh sống trên địa bàn. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an phường Hạc Thành phải chủ động các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong bối cảnh áp lực công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với Nhân dân; coi sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí tin tưởng, với kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết và sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, Công an phường Hạc Thành sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Hạc Thành và phường Đông Sơn tăng cường nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, nhất là các hộ khó khăn, hộ chính sách, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong dịp Tết; đồng thời làm tốt công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo không khí vui tươi, lành mạnh để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thăm, kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 341, Quân khu 4.

Đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341, Quân khu 4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả Sư đoàn đã đạt được trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các thời điểm cao điểm, dịp lễ, Tết.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, phương tiện; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn cần thực hiện tốt công tác tiếp nhận chiến sĩ mới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, sĩ quan Sư đoàn 341, Quân khu 4.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341 sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

