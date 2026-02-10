Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nói chuyện, chúc Tết hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 10/2, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến nói chuyện, thăm hỏi và chúc Tết các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Cùng đi có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Tích hoàn thành nhiệm vụ Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng; tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Hoằng đảm nhiệm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thông tin các nội dung đến hội viên Câu lạc bộ hàm Rồng.

Trong không khí thân tình, ấm áp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng đối với sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí khẳng định, các thế hệ hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng là chỗ dựa tinh thần, nguồn trí tuệ quý báu, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Thông tin tới các hội viên về tình hình thế giới và trong nước, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Trước bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; xung đột cục bộ, bất ổn địa chính trị, suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục tác động sâu sắc đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong nước, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh năm 2025 tỉnh Thanh Hóa đã thu được nhiều kết quả nổi bật về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được siết chặt. Hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp được triển khai thông suốt gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ đi trước thông qua kinh nghiệm thực tiễn, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh. Đồng thời chỉ rõ những điểm nghẽn và nêu lên những định hướng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tại buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã thông tin nhanh về những kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – dấu mốc có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội đã thống nhất nhiều quyết sách lớn, xác định rõ mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2030, 2045; tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy mạnh mẽ nội lực, khơi thông các nguồn lực, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; là cầu nối lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội; đồng hành cùng các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm để phát triển tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà chúc Tết các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chúc các hội viên và gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, an khang, hạnh phúc; mong các hội viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

