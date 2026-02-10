Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác chăm sóc người bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại bệnh viện Nhi và Bệnh viên Đa khoa tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà cho người nhà đang chăm sóc các cháu được điều trị tại Bệnh viện Nhi.

Đến kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã trực tiếp khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, công tác trực cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân trong những ngày Tết; thăm hỏi, động viên người bệnh đang điều trị nội trú và đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận đánh giá cao công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân của đội ngũ cán bộ, y tá, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn của các cơ sở y tế trong việc bảo đảm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thông suốt, công tác cấp cứu, điều trị cho Nhân dân trong thời điểm Tết Nguyên đán.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Việc chăm sóc người bệnh trong dịp Tết không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là thước đo trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ thầy thuốc. Vì vậy, các bệnh viện tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác chuyên môn; nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh, nhất là bệnh nhân nặng, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, phải chú trọng bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong bệnh viện.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện cần tiếp tục phát huy tinh thần “Lương y như từ mẫu”, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng hoạt động, góp phần để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ an toàn, lành mạnh, ấm áp và nghĩa tình. Đội ngũ cán bộ, bác sĩ nâng cao chất lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu phục vụ người bệnh. Cùng với đó, phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài nước để có những phương pháp điều trị tiên tiến, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà Bệnh viện Nhi.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao quà, gửi lời chúc Tết, động viên người bệnh sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời ghi nhận, chia sẻ những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm tận tụy vì sức khỏe Nhân dân.

Minh Hiếu