Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 5/2, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, vị tướng tài của Quân đội nhân dân Việt Nam, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trước anh linh cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Thanh Hóa.

Các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục học tập, noi gương phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục học tập, noi gương phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống và kỳ vọng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối.

Minh Hiếu