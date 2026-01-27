Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chiều 27/1, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp triển khai nội dung hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp thực hiện nội dung thông báo.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí cán bộ chủ chốt sở ngành và địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trực tiếp thông báo nhanh kết quả của Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Sau 5 ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh nội dung kết quả Đại hội.

Tại Đại hội, 1.586 đại biểu, trong đó có 36 đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nghiên cứu kỹ các văn kiện trình tại Đại hội, sôi nổi thảo luận và thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội mang tính “đột phá”, chỉ rõ “chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến”. Theo đó, Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại hội cũng xác định giai đoạn 2026-2030 tập trung tạo đột phá mạnh mẽ ở 3 lĩnh vực có tính quyết định gồm: Đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, tư tưởng xuyên suốt của Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam là: “Dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng Quy chế, bầu một lần đủ 180 đồng chí Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 4 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm: đồng chí Lê Thị Nga, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh là Ủy viên Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Hồng Phong là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội nghị toàn quốc vào ngày 7/2/2026 tới; đồng thời, tham mưu Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết đến các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh; báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 5/2/2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trên cơ sở nêu rõ những đột phá của Nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã nêu 3 điểm nghẽn tác động đến sự phát triển đi lên của tỉnh đó là: Điểm nghẽn về năng lực tổ chức động lực tăng trưởng theo mô hình mới; điểm nghẽn về năng lực kiến tạo và dẫn dắt của hệ thống phát triển; điểm nghẽn về năng lực chuyển hóa giá trị từ các nguồn lực phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ 3 điểm nghẽn nêu trên cho thấy, để thúc đẩy tăng trưởng theo mô hình mới, Thanh Hóa cần những đột phá mang tính cấu trúc, gắn với việc xác lập và vận hành mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy hiệu quả các không gian phát triển động lực.

Trọng tâm là thực hiện một số đột phá cơ bản: đột phá trong thiết kế, vận hành động lực tăng trưởng mới trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo ra năng suất, giá trị gia tăng cao; đột phá trong chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, lấy đầu tư công làm công cụ dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân, hình thành môi trường mới cho đầu tư và phát triển; đột phá trong cơ chế chuyển hóa nguồn lực thành động lực phát triển kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, đồng thời hiện đại hóa các ngành truyền thống của tỉnh.

Quốc Hương