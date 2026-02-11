Bảo đảm nguồn điện an toàn, thông suốt phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chiều 11/2, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải, cho biết: Trong năm 2025, công suất cực đại của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đạt 1.652 MW, tăng 11,4% so với năm 2024. Sản lượng điện thương phẩm đạt 8,75 tỷ kWh, tăng 12,54% so với cùng kỳ. Doanh thu bán điện đạt 17.772 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước tại địa phương 85,54 tỷ đồng, bảo đảm an toàn tài chính trong điều kiện khối lượng đầu tư lớn.

Công ty đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, từ ngày 1/7/2025 chấm dứt hoạt động của 24 Điện lực cấp huyện, thành lập 24 Đội Quản lý điện lực khu vực, chuyển đổi 205/404 lao động gián tiếp sang lao động trực tiếp, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Đồng chí Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo tại buổi làm việc.

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán và những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, quản lý và điều hành. Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, công ty đặt mục tiêu không để xảy ra các sự cố chủ quan, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trong mọi tình huống.

Theo đó, trong suốt thời gian nghỉ Tết, Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các phòng, ban chức năng và đơn vị trực thuộc tổ chức trực tăng cường từ cấp lãnh đạo đến lực lượng trực vận hành, sửa chữa điện; duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24 giờ. Nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc được rà soát, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng huy động khi có sự cố phát sinh.

Cùng với công tác vận hành, bảo dưỡng, Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, rà soát lưới điện, nhất là tại các khu vực trọng điểm, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội, vui xuân, các cơ quan nhà nước, khu công nghiệp, khu dân cư đông người.

Công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả được Công ty đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong dịp cao điểm tiêu thụ điện.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, địa bàn quản lý mở rộng sau sáp nhập.

Đồng chí nhấn mạnh, ngành điện có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân; vì vậy, việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần mang lại không khí vui tươi, an lành cho Nhân dân trong những ngày đầu năm mới. Đồng thời, bảo đảm cung cấp điện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong thời gian tới.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Công ty tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh, trước mắt là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các ngày lễ lớn trong năm. Đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa; mong muốn tập thể đơn vị tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm dòng điện luôn thông suốt, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, trọn vẹn.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra Trung tâm điều khiển từ xa - Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân viên Trung tâm điều khiển từ xa - Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Sau khi làm việc và chúc Tết tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trực tiếp đi thăm, kiểm tra Trung tâm điều khiển từ xa - Công ty Điện lực Thanh Hóa. Đồng chí lưu ý Công ty cần tổ chức vận hành ổn định, hiệu quả Trung tâm, ứng dụng công nghệ vào quản lý, vận hành nhằm đáp ứng quá trình hiện đại hóa, xây dựng lưới điện thông minh trên địa bàn tỉnh.

Lê Hợi