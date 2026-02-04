Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét nhiều nội dung quan trọng về đầu tư, phân bổ ngân sách

Chiều 4/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 15 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác đầu tư, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phân bổ ngân sách và bảo đảm điều kiện phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy theo hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng của Trung ương; lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Giám đốc sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp số 16 tại xã Thanh Kỳ; báo cáo đánh giá năng lực của nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Cụm Công nghiệp phía Đông Bắc, phường Nguyệt Viên; báo cáo việc đề xuất kêu gọi đầu tư các cơ sở xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh.

Qua nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá, kiểm tra chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp số 16 tại xã Thanh Kỳ; đồng thời giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành thẩm định, tiến hành các quy trình theo đúng quy định của pháp luật. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng lưu ý cần quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông vùng dự án để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào đầu tư và nâng cao đời sống người dân.

Liên quan đến việc đánh giá năng lực nhà đầu tư thứ cấp tại Cụm Công nghiệp phía Đông Bắc, phường Nguyệt Viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh không triển khai đầu tư dự án dệt may, da giày tại các địa điểm khu đô thị, đông dân cư. Đồng thời giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh làm việc với nhà đầu tư nghiên cứu triển khai dự án tại khu vực miền núi để tạo việc làm cho người dân vùng miền núi.

Cho ý kiến về việc đề xuất kêu gọi đầu tư các cơ sở xử lý rác thải tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu lên hiện trạng và ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát kỹ quy hoạch, công nghệ xử lý, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, ưu tiên công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường; đồng thời phải tính toán đầy đủ yếu tố xã hội, tạo sự đồng thuận của Nhân dân.

Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến trình bày tờ trình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào việc thực hiện Kết luận số 82-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua danh mục hồ, ao, đầm nội tỉnh không được san lấp; tờ trình về phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu so với dự toán và dự toán còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 (đợt 1); tờ trình xin ý kiến về phương án phân bổ, sử dụng kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã theo hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2025.

Phát biểu kết luận những nội dung trên, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất về mặt chủ trương và yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Đối với việc thực hiện Kết luận số 82-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua danh mục hồ, ao, đầm nội tỉnh không được san lấp, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo sở ngành chức năng rà soát lại và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.

Minh Hiếu