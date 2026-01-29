Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng

Sáng 29/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa tại xã Quảng Bình; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 16 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa, có quy mô sử dụng đất khoảng 160,91 ha tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa, tổng vốn đầu tư khoảng 1.969,096 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày dự án được Nhà nước cho thuê đất.

Về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 16 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, có quy mô sử dụng đất 401,55ha, tại xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư 2.995 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án 70 năm kể từ ngày dự án được Nhà nước cho thuê đất.

Sau khi nghe cơ quan chức năng báo cáo, phân tích, làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, hiệu quả kinh tế – xã hội và khả năng triển khai các dự án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các đề xuất, chủ trương do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ những nội dung liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các bên liên quan, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cơ bản thống nhất về chủ trương với các dự án được trình và giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chức năng khẩn trương rà soát, thẩm định chặt chẽ năng lực thực chất của nhà đầu tư. Trong quá trình triển khai, các cơ quan quản lý Nhà nước phải tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung rà soát tổng thể khu vực dự án, làm rõ hiện trạng sử dụng đất, khả năng kết nối hạ tầng, sự phù hợp với quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn và định hướng phát triển không gian công nghiệp của tỉnh. Đồng thời, trong thời gian tới, cần tổ chức làm việc trực tiếp với các địa phương liên quan để thống nhất nhận thức, cách làm và trách nhiệm phối hợp, bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng định hướng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định, tỉnh Thanh Hóa hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, có tâm và có tầm, nhưng đồng thời sẽ kiên quyết sàng lọc, loại bỏ những nhà đầu tư không đủ điều kiện, không đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn lực và giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong thu hút đầu tư, góp phần vào sự tăng trưởng hai con số.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 16 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cơ bản thống nhất chủ trương và giao đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra thực tế để Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường, bảo đảm điều kiện hoạt động khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cần tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm tiết kiệm, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tránh lãng phí.

Về việc liên quan đến nội dung hợp tác, đầu tư với các đối tác của Liên bang Nga, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động nghiên cứu, lựa chọn lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đồng thời bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, an toàn, đúng quy định pháp luật và phù hợp với định hướng đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, cần làm rõ hơn những nội dung hợp tác, cơ chế chính sách ưu đãi đối với từng vấn đề hợp tác đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đồng hành, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để các chủ trương đầu tư sớm được cụ thể hóa bằng những dự án thực chất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao đời sống Nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về Đề án tổ chức lại Trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Khâu đột phá về xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030; Báo cáo thực trạng và phương án giải quyết các mỏ vật liệu xây dựng để bổ sung nguồn cung vật liệu trên địa bàn tỉnh năm 2026; Báo cáo kết quả thực hiện bàn giao, tiếp nhận các dự án đầu tư công do cấp huyện, cấp xã (trước khi hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp) quyết định đầu tư và một số nội dung quan trọng khác.

