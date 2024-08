Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Sáng 13/8, tại TP Sầm Sơn, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024; tham vấn về những chủ trương, định hướng, chính sách phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ những nét nổi bật về tình hình phát triển trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2024.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ những nét nổi bật về tình hình phát triển trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2024. Trong đó nêu rõ: Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, rất khó lường; ở trong nước, kinh tế tiếp tục phục hồi, song sản xuất, kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn nhiều khó khăn, sức cầu của nền kinh tế còn yếu, áp lực lạm phát gia tăng; trong tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức vẫn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”; cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 11,5%, xếp thứ 3 cả nước và đứng đầu nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước... Toàn tỉnh hiện có 13 đơn vị cấp huyện và 364/465 xã đạt chuẩn NTM, 110 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 27 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 522 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh.

Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân với Đảng.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dự buổi gặp mặt.

Với tinh thần cầu thị, thắng thắn, không né tránh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế và nêu rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do: Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số lĩnh vực, sở, ngành, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực hạn chế, thiếu tâm huyết, sợ trách nhiệm, dẫn đến sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng, cứng nhắc, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có lúc, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm.

Trên cơ sở nhận diện, phân tích những thuận lợi, khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ về 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2024 đã đề ra.

Đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, thể hiện qua những kết quả toàn diện mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 7 tháng năm 2024. Các đồng chí cũng bày tỏ đồng cảm và chia sẻ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước những khó khăn, thách thức trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến cũng thể hiện sự tin tưởng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để vượt qua khó khăn, có những đường hướng mới để đưa Thanh Hóa ngày càng phát triển, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bằng tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cũng đã chia sẻ suy nghĩ, trăn trở của mình nhằm phát huy cao hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh vào sự phát triển của tỉnh. Đồng thời nêu lên những định hướng lớn mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo động lực để tỉnh phát triển trong thời gian tới, nhất là công tác quy hoạch mặt bằng các khu công nghiệp để đón các nhà đầu tư vào Thanh Hóa. Những định hướng mới về phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Với tinh thần cầu thị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tập trung giải đáp những vấn đề được các các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nêu lên trong buổi gặp mặt và khẳng định: Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm; tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đội ngũ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm rất mong các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín, đóng góp ý kiến góp phần vào sự phát triển đi lên của tỉnh, để ngày càng làm cao dày thêm truyền thống và thành tích đáng tự hào của quê hương Thanh Hóa anh hùng; xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc; tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Minh Hiếu