Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 28/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Kinh tế tăng trưởng cao và khá đồng đều trên các lĩnh vực

Dự thảo báo cáo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển. Kinh tế tăng trưởng cao và khá đồng đều trên các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ như sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước, tổng thu du lịch, xuất khẩu, thu hút đầu tư; năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 tăng 17 bậc.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, có sức lan toả mạnh, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được tổ chức triển khai đồng bộ, sâu rộng, huy động được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh tiếp tục được bổ sung, sửa đổi, ban hành mới, ngày càng hoàn thiện; nhiều khó khăn, vướng mắc được tập trung chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Những con số ấn tượng và nổi bật Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 11,5%, xếp thứ 3 cả nước và đứng đầu nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có thêm 34 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên 497 sản phẩm. Toàn tỉnh ước đón 9,78 triệu lượt khách, tăng 16,1%; doanh thu du lịch ước đạt 19.848,5 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 65.885 tỷ đồng, bằng 48,8% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 2.881,6 triệu USD, tăng 21,9%; giá trị nhập khẩu ước đạt 5.612,7 triệu USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 84/90 học sinh đoạt giải Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đoạt giải (93%); có 4 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Trong 6 tháng, toàn tỉnh đã kết nạp mới 5.157 đảng viên, bằng 63,5% kế hoạch.

Xác định rõ nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ mới

Dự thảo báo cáo nêu lên 8 tồn tại hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân chủ quan là công tác phân tích, dự báo và giải quyết khó khăn, vướng mắc ở một số ngành, lĩnh vực chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan chuyên môn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý năng lực hạn chế, thiếu tâm huyết, sợ trách nhiệm, dẫn đến sợ sai, đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ, làm việc cầm chừng, cứng nhắc, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc. Việc kiểm tra, theo dõi, giám sát, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ có việc, có nơi chưa nghiêm.

Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới và trong nước, dự thảo báo cáo đã nêu lên 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cho rằng: Sáu tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế toàn cầu có xu hướng tăng trưởng chậm lại. Ở trong nước, kinh tế tiếp tục phục hồi; song sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn nhiều khó khăn... Trong tỉnh, có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức vẫn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển ”; cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên qua thực tế chỉ đạo, điều hành, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu lên những hạn chế, yếu kém, từ đó phân tích chỉ rõ nguyên nhân và đề nghị cần phải có giải pháp tập trung tháo gỡ để nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã được đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024, cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa có những thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Song với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, 6 tháng đầu năm tỉnh ta đã thu được nhiều kết quả rất đáng trân trọng.

Qua thực tiễn chỉ đạo điều hành, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm đó là: Bài học về sự đoàn kết, thống nhất, chia sẻ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trong toàn xã hội, trong Nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, linh hoạt, sáng tạo và có hiệu quả; các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tâm, tận lực vì công việc chung. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc đã nhịp nhàng và đã tập trung tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng nêu bài học về tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; bài học về làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền, tranh thủ sự ủng hộ của Nhân dân.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để tập trung triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu 6 tháng cuối năm tăng trưởng 11% trở lên.

Trong đó, cần tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo đó là: Tiếp tục tăng cường củng cố, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; xây dựng kế hoạch năm 2025 có tính phấn đấu cao, đột phá, khả thi, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu tăng 10% so với năm 2023. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó vói biến đổi khí hậu. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Để hoàn thành thắng lợi tất cả các mục tiêu đề ra trong năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả lấy kết quả năm 2024 tạo tiền đề bước vào năm 2025 và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ để Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công thương nghỉ hưu.

Cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; về đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 387/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; về đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa; về việc hoàn chỉnh Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hiến đất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; về việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; việc bố trí kinh phí đầu tư dự án Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa; về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục, trẻ em, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; về việc tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên kế toán, nhân viên hành chính trong các trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; về đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 trong dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới và nhiều nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu