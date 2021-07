Tuyên truyền, vận động quần chúng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát tại biên giới, xác định nhiệm vụ quan trọng của mình, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã cùng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tại bản khu vực biên giới nâng cao ý thức phòng chống dịch, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân bản Pá Quăn ký cam kết phòng, chống COVID-19 và không xuất nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Trung Lý có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7,7 km đường biên giới với 4 mốc quốc giới và 15 bản, giao thông đi lại khó khăn; bản xa nhất cách trung tâm xã gần 50 km. Đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc Mông, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, hủ tục, nạn mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại; tình trạng truyền đạo trái pháp luật, tệ nạn tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác vận động quần chúng Nhân dân làm tốt công tác quản lý đường biên mốc giới; tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Cũng với tổ chức lập các chốt kiểm soát, được sự chỉ đạo của chỉ huy đồn, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã triển khai công tác tuần tra đường mòn, lối mở, song song với đó tuyên truyền, phổ biến các văn kiện pháp lý bảo vệ biên giới gắn với thực hiện về phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, CBCS đồn biên phòng còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Trung Lý tổ chức triển khai cho các hộ dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Hà Văn Huyền, trưởng bản Pá Quăn, xã Trung Lý, cho biết: “Được CBCS Đồn Biên phòng Trung Lý thường xuyên xuống bản tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nên ở bản hộ nào cũng tự nguyện ký cam kết không xuất nhập cảnh trái phép, đi đâu ra ngoài xã, ngoài huyện, ngoài tỉnh cũng phải báo cáo với cán bộ...

Cùng với thực hiện vận động quần chúng Nhân dân phòng, chống dịch COVID-19, trong công tác tuyên truyền, vận động Đồn Biên phòng Trung Lý đặc biệt quan tâm xây dựng thế trận lòng dân, củng cố và phát huy vai trò những người có uy tín, già làng, trưởng bản giám sát địa bàn, cung cấp những nguồn tin quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia. Đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã Trung Lý tổ chức triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, củng cố lòng tin vững chắc trong Nhân dân. Thượng tá Cao Văn Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý, cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa, CBCS đồn đảm bảo 100% quân số, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, gắn với phòng chống dịch bệnh. Chú trọng ngăn chặn và xử lý các trường hợp vượt biên trái phép, cùng với đó đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ biên giới. Vì vậy trong những tháng đầu năm 2021 trên địa bàn do đồn có nhiệm vụ quản lý đã được kiểm soát chặt chẽ”.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh trên hai tuyến biên giới. Vì vậy cơ sở hạ tầng có những chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố; kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, đời sống đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện; Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân từng bước được củng cố vững chắc. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp chủ động đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, để nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các đồn biên phòng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng ở khu vực biên giới tuyên truyền cho Nhân dân nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, các đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và không xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; duy trì và thực hiện có hiệu quả các chốt, trạm phòng, chống dịch COVID-19. Các đồn biên phòng đã phối hợp tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được 260 buổi/6.814 người; triển khai 9 tổ kiểm soát lưu động/64 CBCS; 38 chốt, trạm cố định/231 CBCS và lực lượng khác. Qua chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện 15 vụ/29 đối tượng nhập cảnh về nước trái phép và tham mưu cho địa phương đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Trong công tác tuyên truyền trên tuyến biển, các lực lượng biên phòng đã phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển, đảo; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong đó, đã lồng ghép tuyên truyền Luật Biển 2012; Luật Thủy sản 2017; Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ..., được 550 giờ, khoảng hơn 6.000 lượt người nghe; kết hợp tổ chức trao 3.500 ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và 12.000 lá cờ Tổ quốc cho các tàu cá của ngư dân trên địa bàn.

Trong thời gian tới, BĐBP tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường tuyên truyền người dân khu vực biên giới nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới; phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bài và ảnh: Minh Hiếu