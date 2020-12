Từ 1-1-2021 Công an TP Thanh Hóa sẽ xử lý xe ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh

Trước thực trạng xe ô tô dừng, đỗ không đúng quy định diễn ra phổ biến gây ùn tắc giao thông và là một trong những yếu tố tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông, từ ngày 1-1-2021, Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Thanh Hóa sẽ ra quân kiểm tra, xử lý xe ô tô dừng, đỗ vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) qua hình ảnh trên địa bàn.

Các tổ tuần tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao nếu phát hiện xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, vi phạm TTATGT thì lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định đối với trường hợp có mặt tại chỗ.

Nếu lái xe không có mặt để lập biên bản vi phạm hành chính, các tổ công tác thông báo bằng loa để người vi phạm đến xử lý, đồng thời sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi lại hình ảnh vi phạm hành chính của phương tiện và tiến hành lập biên bản theo mẫu đã ban hành. Đồng thời dán thông báo vi phạm về TTATGT lên kính xe để người vi phạm biết chấp hành. Trong thời gian 3 ngày (kể từ ngày dán thông báo) nếu người vi phạm không đến Công an thành phố để làm việc thì Công an TP Thanh Hóa sẽ gửi yêu cầu tra cứu đến Phòng Cảnh sát giao thông để tra cứu và trả lời về thông tin của chủ phương tiện vi phạm, sau đó gửi thông báo vi phạm về địa chỉ chủ phương tiện. Quá 10 ngày làm việc (tính từ khi dán thông báo) nếu người vi phạm không đến Công an TP Thanh Hóa để làm việc thì sẽ làm văn bản đề nghị Cục đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cảnh báo đăng kiểm.

Đợt ra quân lần này nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ vi phạm TTATGT góp phần phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, tạo điều kiện cho người và phương tiện đi lại an toàn, thông suốt trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Mạnh Cường