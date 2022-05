Trộm tiền trong tài khoản của bố để đánh bạc trên mạng, nam sinh rơi vào vòng lao lý

Đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, trong thời gian ở nhà nghỉ vì dịch COVID-19, Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 2002) ở thôn Xuân Sinh, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh đã lén sử dụng mật khẩu ngân hàng của bố và chuyển 140 triệu đồng vào các tài khoản đánh bạc trực tuyến để đánh bạc. Đây là vụ án hi hữu khi mà cả bị hại và thủ phạm đều là người trong một nhà…

Đối tượng Nguyễn Đình Tuấn nhanh chóng bị bắt giữ.

Ngày 2-3-2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Ngân hàng Agribank) chi nhánh huyện Như Thanh nhận được phản ánh của khách hàng N.Đ.M ở thôn Xuân Sinh, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh về việc bị kẻ gian chiếm đoạt số tiền 140 triệu đồng trong tài khoản. Ông M. cho rằng để xảy ra sự việc trên là do hệ thống bảo mật của Ngân hàng không tốt, hoặc có sự tiếp tay của nhân viên Ngân hàng với các đối tượng để chiếm đoạt tài sản của ông.

Ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Như Thanh cho biết: Mặc dù chúng tôi đã giải thích rất kỹ và đề nghị khách hàng xem lại quá trình thao tác, các mối quan hệ trong gia đình xem có ai lợi dụng để chiếm đoạt tiền của ông không. Tuy nhiên, khách hàng vẫn khăng khăng đổ lỗi cho ngân hàng và đòi đền bù số tiền trên. Sự việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ngân hàng và danh dự của cán bộ, nhân viên chúng tôi nếu không được điều tra làm rõ.

Trước vụ việc trên, ngay sau khi nhận được đơn phản ánh của công dân, Công an huyện Như Thanh đã phân công lực lượng khẩn trương vào cuộc để điều tra làm rõ. Qua xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Thanh xác định, số tiền trong tài khoản của ông M. đã được chuyển qua một số tài khoản game có địa chỉ ở Hoài Đức, Hà Nội và ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Xác định đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, 2 tổ công tác đã lập tức lên đường ra Hà Nội và Vĩnh Phúc để điều tra, xác minh làm rõ.

Sau nhiều ngày kiên trì, phối hợp lần theo các đầu mối, Công an huyện Như Thanh đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ kết luận Nguyễn Đình Tuấn (con ruột ông M.) chính là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp trên. Ngày 7-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều Công an huyện Như Thanh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Tuấn về tội “Trộm cắp tài sản” để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đình Tuấn khai nhận: Trong thời gian nghỉ học ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19, Tuấn biết đến trò chơi game đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Để có thể tham gia đánh bạc, Tuấn phải nạp tiền để mua “Gold” (đơn vị tiền ảo trong game) vào tài khoản game. Tối 1-3-2022, thấy bố là ông N.Đ.M. mở mật khẩu màn hình điện thoại và đăng nhập ứng dụng Agribank E-mobile trên điện thoại để chuyển tiền, Tuấn ghi nhớ các số mật khẩu trên. Khoảng 13 giờ ngày 2-3, lợi dụng ông M. ngủ trưa, Tuấn vào phòng ngủ lấy điện thoại của bố ra mở khóa màn hình và đăng nhập vào ứng dụng Agribank E-mobile, sau đó chuyển số tiền 140 triệu đồng đến 2 tài khoản 2 đánh bạc qua mạng để mua “Gold”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với Agribak chi nhánh huyện Như Thanh để điều tra làm rõ.

Sau khi chuyển tiền thành công, Tuấn sử dụng điện thoại di động của mình chụp ảnh màn hình thể hiện giao dịch thành công gửi cho các đại lý trên để xác nhận. Sau đó, Tuấn xóa toàn bộ nội dung tin nhắn liên quan đến việc chuyển tiền qua ứng dụng Agribank E-mobile để ông M. không biết.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Tươi, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy - môi trường Công an huyện Như Thanh cho biết: Cái khó nhất trong vụ án này là bản thân người bị hại cũng không hề biết vì sao mình mất tiền vì mọi dấu vết đều đã bị xóa. Quá trình điều tra, đầu mối thông tin đều tập trung vào người thân của bị hại, nhưng khi các điều tra viên thông báo thì bị hại đều gạt đi vì rất tin tưởng vào con cái. Khó khăn nữa là nó diễn ra trên không gian mạng, diện đối tượng rộng nên lực lượng Công an đã rất vất vả trong quá trình điều tra, xác minh. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm, chúng tôi đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ thủ phạm.

Đình Hợp