Triệt phá "động" mại dâm trong mùa dịch tại xã Thạch Sơn

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Thạch Thành vừa triệt phá “động” mại dâm tại nhà nghỉ L.A ở xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành do Bùi Thị Lành, sinh năm 1966 làm chủ.

Đối tượng Bùi Thị Lành.

Tại nhà nghỉ Công an huyện Thạch Thành đã bắt quả tang 2 gái mại dâm đang bán dâm cho khách. Tại cơ quan Công an, Bùi Thị Lành khai nhận do dịch dã nên đã cho các gái mại dâm từ các địa phương khác về nhà nghỉ của mình ở trọ và bán dâm cho khách.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Thanh