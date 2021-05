Trao thưởng thành tích phá chuyên án 521V cho Công an huyện Thọ Xuân

Sáng 20-5, huyện Thọ Xuân đã trao thưởng thành tích phá chuyên án 521V đấu tranh với băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” cho Công an huyện Thọ Xuân.

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự Cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Công an huyện Thọ Xuân đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp để làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp. Đồng thời, đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm. Tiêu biểu, ngày 10-5-2021 Công an huyện Thọ Xuân đã xác lập chuyên án 521V đấu tranh với băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do Nguyễn Đình Văn, sinh năm 1989, trú tại xóm 24, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cầm đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thọ Xuân trong việc điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong chuyên án. Đồng thời khen thưởng cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thọ Xuân.

Đỗ Duy Nhã