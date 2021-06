Trao thưởng cho Công an huyện Thọ Xuân và Triệu Sơn

Sáng 15-6, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh đã trao thưởng cho Công an huyện Thọ Xuân và Triệu Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động “tín dụng đen” và tổ chức sử dụng trái phép ma tuý.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Thọ Xuân.

Như tin đã đưa, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thọ Xuân đã phá Chuyên án 521V, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen” phức tạp trên địa bàn xã Xuân Tín và Quảng Phú, huyện Thọ Xuân do Nguyễn Đình Văn, sinh năm 1989 ở xã Xuân Tín cầm đầu. Đây là đối tượng hình sự chuyên cho vay lãi nặng và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn 2 xã Xuân Tín và Quảng Phú. Năm 2019 sau khi chấp hành xong án tù trở về, Văn nhờ người đứng tên mở Công ty TNHH và Thương mại Văn Vũ, chuyên kinh doanh xe đạp, xe máy và cầm cố tài sản để “núp bóng” hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, ký gửi, mua bán xe máy. Để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, Nguyễn Đình Văn thu nạp đàn em là các “bạn tù” dưới danh nghĩa là nhân viên Công ty để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Tại Triệu Sơn, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23-5, Công an huyện Triệu Sơn đã triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp và bóng cười tại quán karaoke Tân Lan, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, bắt quả tang 40 đối tượng đang tụ tập tại 4 phòng hát của quán karaoke Tân Lan để tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp dạng đá, kẹo và bóng cười.

Đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn thưởng nóng cho Công an huyện Triệu Sơn.

Với thành tích xuất sắc này, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho Công an huyện Thọ Xuân và Công an huyện Triệu Sơn mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn thưởng cho Công an huyện 10 triệu đồng. Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã thưởng cho Công an huyện 10 triệu đồng.

Thái Thanh