{title} TP Thanh Hóa: Dừng hoạt động 18 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke để khắc phục thiếu sót, vi phạm Thực hiện Điện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 11-9-2022, Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã được phân công, phân cấp quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, pub... tăng cường lực lượng tổng kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này, đặc biệt là các vi phạm trong công tác phòng, chống cháy, nổ. Đoàn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tại cơ sở kinh doanh karaoke Platinum, phường Quảng Thắng. Qua kiểm tra tại 27 cơ sở kinh doanh karaoke do Công an TP Thanh Hóa được phân cấp quản lý, các tổ công tác đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm như: không trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy theo quy định; không trang bị đầy đủ trang thiết bị PCCC cho nhân viên cơ sở; không có, hoặc không đủ 2 lối thoát nạn theo quy định; làm mất tác dụng của lối thoát hiểm... Lực lượng chức năng kiểm tra trang thiết bị, phương án chữa cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke Lion King. Bên cạnh việc nhắc nhở, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, pub... các tổ công tác đã lập biên bản xử lý đối với 25 chủ cơ sở vi phạm, đề nghị xử phạt hành chính trên 157 triệu đồng; tạm đình chỉ hoạt động 1 cơ sở; yêu cầu dừng hoạt động 18 cơ sở để khắc phục thiếu sót, vi phạm. Quốc Hương

