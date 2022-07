(Baothanhhoa.vn) - Vào lúc 0 giờ 35 phút ngày 10-7-2022, Tổ công tác 282 của Công an huyện Nông Cống tiến hành tuần tra trên tuyến Tỉnh lộ 505 để phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Công an huyện.

Tổ công tác 282 Công an huyện Nông Cống bắt đối tượng tàng trữ 12 viên nén nghi là ma túy Vào lúc 0 giờ 35 phút ngày 10-7-2022, Tổ công tác 282 của Công an huyện Nông Cống tiến hành tuần tra trên tuyến Tỉnh lộ 505 để phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Công an huyện. Đối tượng Bùi Lưu Công. Khi đến địa phận thôn Thọ Thượng, xã Thăng Thọ, Tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS: 36C-153.29 và nhóm đối tượng có biểu hiện đánh nhau. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy. Tại hiện trường Tổ công tác đã phát hiện và bắt đối tượng Bùi Lưu Công, sinh năm 1985 ở thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ, Như Thanh có hành vi tàng trữ 11 viên nén màu hồng nghi là ma túy, đồng thời thu giữ 1 dao và gậy gỗ tròn. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Nông Cống thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Nguyễn Thơ

