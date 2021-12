Tiếp tục xử lý các trường hợp bốc đầu xe mô tô

Sau khi nhận thông tin phản ánh của Nhân dân về tình trạng một số thanh, thiếu niên trên địa bàn vẫn thường xuyên lạng lách, bốc đầu xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Triệu Sơn đã triển khai phương án, bắt giữ và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

2 trường hợp bốc đầu xe mô tô bị Công an huyện Triệu Sơn xử lý ngày 2-12.

Điển hình, ngày 2-12-2021, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phóng với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và bốc đầu xe trên tỉnh lộ 514 thuộc địa phận thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn gồm: Trịnh Minh D, sinh năm 2006 ở xã Minh Sơn và Lê Ngọc H, sinh năm 2002 ở xã Xuân Thọ.

Tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn đã trích xuất camera an ninh và tiến hành gọi hàng chục thanh niên lên trụ sở Công an huyện để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, tất cả các trường hợp này đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an huyện đã yêu cầu các đối tượng viết bản kiểm điểm và tường trình, cam kết không tái phạm.

Thái Thanh