Thưởng cho các tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Sáng 1-7, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân của Công an huyện Quảng Xương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng Kĩ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc,Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị thuộc Công an huyện Quảng Xương và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh..

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an huyện Quảng Xương đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công 3 đường dây đánh bạc dưới hình thức mua, bán lô đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc khoảng 2,5 tỷ đồng.

Riêng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh thời gian qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện 2 dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD gắn chíp điện tử, đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Chính phủ giao. Bên cạnh đó, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng có nhiều đóng góp quan trọng nhất là đợt bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện bắt giữ nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép ma tuý, đánh bạc, hoạt động môi giới mại dâm… tại khách sạn, quán karaoke, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương trao thưởng cho Công an huyện Quảng Xương.

Thời gian qua Phòng kĩ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh đấu tranh thành công nhiều chuyên án, trong đó phải kể đến Chuyên án 321S, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 4 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ gần 200 khẩu súng quân dụng các loại; Chuyên án T421 phối hợp với Công an thành phố Thanh Hoá bắt giữ trên 20 đối tượng mua bán hoá đơn thuế GTGT với số tiền lên tới 2000 tỷ đồng.

Tại lễ trao thưởng, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Khương Duy Oanh đã trao số tiền thưởng 10 triệu đồng trích từ Quĩ phòng, chống tội phạm của Bộ Công an cho tập thể và cá nhân của Phòng Kĩ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh trong Ban Chuyên án 321S; Trao thưởng 30 triệu đồng của Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân của Công an huyện Quảng Xương; trao thưởng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cũng trao thưởng 10 triệu đồng cho Công an huyện Quảng Xương.

Thái Thanh