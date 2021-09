(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-9-2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Nga Sơn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Văn Thảo (tức Thảo Thủy), sinh năm 1982 trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn về hành vi giết người.

{title} Thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của đối tượng cầm đầu ổ nhóm giết người xảy ra tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn Sáng 17-9-2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Nga Sơn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Văn Thảo (tức Thảo Thủy), sinh năm 1982 trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn về hành vi giết người. Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Bùi Văn Thảo. Trước đó, ngày 16-9-2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng là đàn em của Bùi Văn Thảo gồm: Đỗ Xuân Hưởng, sinh năm 1995 ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng và Mai Văn Lệnh, sinh năm 1991, ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn về hành vi giết người. Theo tài liệu điều tra ban đầu: Do mâu thuẫn từ trước với Bùi Văn Thảo (tức Thảo Thủy), khoảng 19 giờ ngày 9-9-2021, anh Bùi Văn Học, sinh năm 1995, trú tại thôn Đông Kinh, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn đã đến nhà Thảo đứng ngoài cửa chửi bới, thách thức Thảo và tiểu tiện ngay trước cửa nhà Thảo. Vì bực tức nên Thảo đã gọi điện thoại cho 2 “đàn em” của mình là Đỗ Xuân Hưởng và Mai Văn Lệnh hiện đang ở thôn Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn mang theo hung khí gồm dao (dạng phớ) và tuýp sắt đi xe máy đến nhà anh Học. Tại đây, bọn chúng đã dùng dao, tuýp sắt đánh anh Bùi Văn Học bị trọng thương ở vùng đầu, đồng thời chém trọng thương anh Bùi Văn Đức, sinh năm 1993 (là anh trai Học). Sau khi gây án, các đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, nguy hiểm, các đối tượng đi gây án rất manh động, liều lĩnh. Khi gây án đã bịt kín mặt, đeo khẩu trang, mặc áo mưa trùm kín người, điều khiển xe máy không có biển kiểm soát ngang nhiên lao vào nhà chém trọng 2 người khác khiến dư luận quần chúng nhân dân rất hoang mang, lo lắng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Nga Sơn phải nhanh chóng điều tra, làm rõ các đối tượng gây án. Sau thời gian 7 ngày tích cực điều tra, truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các huyện Nga Sơn, Hà Trung tập trung xác minh, làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án nói trên. Thái Thanh

