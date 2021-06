(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021 Công an tỉnh đăng ký mới 6.852 xe ô tô, tăng 45,8%; 53.163 xe mô tô, tăng 4,7%; 2.688 xe máy điện, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2020, nâng tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn đến ngày 15-6-2021 lên 119.431 xe ô tô, 2.030.214 xe mô tô, 8.342 xe máy điện.

{title} Thanh Hóa bảo đảm trật tự, ATGT trong bối cảnh gia tăng mạnh các phương tiện giao thông Theo báo cáo của Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021 Công an tỉnh đăng ký mới 6.852 xe ô tô, tăng 45,8%; 53.163 xe mô tô, tăng 4,7%; 2.688 xe máy điện, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2020, nâng tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn đến ngày 15-6-2021 lên 119.431 xe ô tô, 2.030.214 xe mô tô, 8.342 xe máy điện. Người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên tuyến Quốc lộ 1A qua trung tâm TP Thanh Hóa. Thực tế cho thấy, các phương tiện cá nhân những năm gần đây trên địa bàn tỉnh tăng cao, vào những ngày nghĩ, ngày lễ, ngày tết đã gây ùn tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến đường, nhất là địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn… Để bảo đảm trật tự, ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông trước sự gia tăng của các loại phương tiện, các ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT thông các huyện, thị xã, thành phố, các lực lượng Công an, Thanh tra Giao thông - Vận tải… đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp, nhất là tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chống ùn tắc giao thông tại các tuyến đường giao thông, địa bàn trọng điểm, nhất là TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn. Xuân Hùng

