Thanh Hóa bảo đảm tốt ANTT, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa

Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhất là trong đêm Giao thừa, tối 11-2-2021 (tức đêm 30 Tết), sau khi gặp mặt và chúc tết CBCS, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp đi kiểm tra công tác bảo đảm ANTT, phòng chống đốt pháo tại một số mục tiêu, địa bàn trọng điểm thuộc TP Thanh Hóa.

Tại mục tiêu Đồi Quyết Thắng ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Phú Hà đã thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Đồi Quyết Thắng thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh và cán bộ, nhân viên Trạm thu phát sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá.

Trong không khí ấm áp, chuẩn bị đón một mùa Xuân mới, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn của CBCS trong những ngày Tết để bảo đảm tốt ANTT mục tiêu được bảo vệ, bảo đảm sóng phát thanh - truyền hình luôn thông suốt, phục vụ của nhân dân. Giám đốc Công an tỉnh cũng chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Đồi Quyết Thắng và cán bộ, nhân viên Trạm thu phát sóng Đài PTTH Thanh Hoá cùng gia đình bước sang năm mới Tân Sửu 2021 mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp đi kiểm tra tại một số chốt bảo đảm ANTT của lực lượng Công an, dân phòng, bảo vệ dân phố trên địa bàn các phường Quảng Thắng, Đông Cương, Hàm Rồng, Đông Thọ (TP Thanh Hoá)… Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS và các lực lượng bảo vệ dân phố. Trong đó, nhiều bác tuy tuổi đã cao nhưng vẫn hăng hái, nhiệt tình tham gia cùng lực lượng Công an tổ chức cắm chốt bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, tuyên truyền phòng chống đua xe và đốt pháo trái phép.

Cũng trong đêm Giao thừa, các Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng trực tiếp có mặt tại các địa bàn trọng điểm để kiểm tra công tác ứng trực bảo đảm ANTT của các lực lượng Công an cơ sở.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh đã tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thị xã, thành phố xuống các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai phương án giám sát, chốt chặn bảo đảm ANTT; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng pháo trái phép, bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng phục vụ nhân dân vui Xuân, đón tết an toàn.

Do có sự tham mưu tích cực của lực lượng công an và sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nên tình hình hình ANTT trên địa bàn tỉnh trong dịp trước Tết và đêm Giao thừa được bảo đảm ổn định. Tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, trật tự ATGT, trật tự công cộng có chuyển biến tích cực, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Đặc biệt trong đêm Giao thừa không để xảy ra đốt pháo trái phép, góp phần giữ vững kỷ cương phép nước, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn.

Minh Phương - Hoàng Thọ