Thanh Hoá: An ninh - trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh được bảo đảm ổn định

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, cùng với việc tăng cường quân số thường trực, ứng trực sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp về ANTT, các đơn vị Công an trong tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm về TTATGT.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1-9 đến hết 4-9), Công an các đơn vị, địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện bám sát địa bàn cơ sở, vừa tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm tốt ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ; vừa tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trong dịp nghỉ lễ, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” và các vụ việc phức tạp về ANTT.

Lực lượng Công an tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo, đồng bào theo đạo treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở thờ tự, nhà riêng.

Trong đó, lực lượng An ninh và Công an các huyện, thị xã, thành phố vùng đồng bào Công giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo, đồng bào theo đạo thực hiện treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở thờ tự, nhà riêng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn bó, đoàn kết giữa người theo đạo và không theo đạo… Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra 12 vụ, 21 bị can; hướng dẫn, xử lý 2 đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả…

Đặc biệt, tại các khu vui chơi, giải trí, các điểm du lịch, nghỉ dưỡng, lực lượng Công an đã tăng cường tối đa lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn cho Nhân dân và du khách. Tính đến 10 giờ sáng 4-9, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 8 vụ phạm pháp hình sự (5 vụ gây thương tích, 2 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản, 1 vụ gây rối trật tự công cộng), phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô chở gần 600kg thực phẩm và bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bắt 2 đối tượng có hành vi ném chất bẩn vào nhà dân; bắt, vận động đầu thú 2 đối tượng truy nã; phát hiện, bắt giữ, xử lý 3 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 172 viên hồng phiến, 0,363g nghi hồng phiến và nhiều tang vật khác có liên quan…

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp nhận hồ sơ, thủ tục cấp CCCD cho Nhân dân trong ngày nghỉ lễ.

Cùng với công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tăng cường quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, cháy nổ lớn...

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuần tra, kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 698 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2 tỉ đồng, tước 108 GPLX, tạm giữ 185 phương tiện (88 trường hợp vi phạm nồng độ cồn). Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã không nghỉ lễ, tổ chức lực lượng tiếp nhận hồ sơ CCCD gắn chíp cho trên 3.500 công dân, chủ yếu là những người làm ăn, sinh sống xa quê về nghỉ lễ; vận động Nhân dân tự giác giao nộp nhiều loại súng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

Những kết quả trên đã góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, hoạt động của bọn tội phạm được kiềm chế; trật tự ATGT, trật tự công cộng, tình hình cháy nổ được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép, Nhân dân và du khách hưởng một kỳ nghỉ lễ an toàn, vui tươi, phấn khởi.

Đình Hợp