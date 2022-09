Tập huấn, tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 19-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Đội tuyên truyền Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh truyền đạt một số chuyên đề về các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện và các loại xe tương tự theo Nghị định số 132 ngày 28-12-2021 của Chính phủ; tình hình trật tự an toàn giao thông; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận, các tổ, nhóm tự quản, người có uy tín trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao trách nhiệm của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác tuyên truyền pháp luật, trật tự an toàn giao thông đến với người dân. Từ đó, hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

